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Avrasya Tüneli'nin açılışı öncesinde yoğun güvenlik önlemi

Avrasya Tüneli'nin açılışının yapılacağı Kumkapı mevkiinde polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Helikopter destekli önlemler kapsamında deniz polisi de hazır bekletildi.

Avrasya Tünelinin açılışı öncesinde yoğun güvenlik önlemi

20 Aralık 2016 13:01

Avrasya Tüneli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılıyor. Açılış öncesi törenin yapılacağı alanda emniyet görevlileri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Helikopter destekli güvenlik önlemleri kapsamında tören alanına gelen vatandaşlar tek tek arandı. Güvenlik gerekçesiyle bölge trafiğe kapatılırken, deniz polisi de hazır bekletildi. Törenin yapılacağı alanda sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu görüldü.

Öte yandan, ellerinde “Yalnız Değilsin Erdoğan” şeklinde yazılı pankartlar taşıyan vatandaşlar tören alanını doldurmaya başladı.

Asya ve Avrupa ilk kez deniz tabanının altından karayolu tüneliyle birleşecek
Avrasya Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi), Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine bağlayacak. İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor.

Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşurken Avrupa ve Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik güzergâhta ise yol genişletme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.

Yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar inerken güvenli ve konforlu yolculuğun ayrıcalığı yaşanacak. Çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına da katkı sağlanacak. 

Alper Korkmaz - Sadık Kahraman

Etiketler: Avrasya Tüneli


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