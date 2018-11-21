İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrasya Tüneli'nin girişindeki trafik çilesi havadan görüntülendi

Avrasya Tüneli'nin girişindeki trafik çilesi havadan görüntülendi
Avrasya Tüneli'nin girişindeki trafik çilesi havadan görüntülendi

Avrasya Tüneli’nin Avrupa Yakası girişinde akşam saatlerinde başlayan ve kilometrelerce uzanan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Avrasya Tüneli’nin girişindeki trafik çilesi havadan görüntülendi - Foto Galeri
Avrasya Tüneli’nin girişindeki trafik çilesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Son günlerde etkisini gösteren yağışlı hava ve iş çıkışı saatindeki trafik yoğunluğu birleşince Avrasya Tüneli girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiği olumsuz etkileyen bir başka nedense Avrasya Tüneli başında bulunan arama noktası oldu. Aramadan geçen araçların tek şerit halinde Avrasya Tüneli'ne giriş yapması araç kuyruklarının yaklaşık 5 kilometreye kadar ulaşmasına neden oldu. Trafik yoğunluğu sahil hattını da olumsuz etkilerken, sürücülerin trafik çilesi havadan görüntülendi.  

Caner Sönmez

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.