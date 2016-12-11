Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal7'de Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programına katıldı. Arslan, Avrasya Tüneli'ne isim bulma süreciyle ilgili son sözü söyledi.

'AMACININ DIŞINA ÇIKTI'

Anadolu Yakası'nı denizin altından Avrupa Yakası'na bağlayan projenin ismi için, geçtiğimiz günlerde açıklama yapılmış, bakanlık öneriler alacağını söylemişti. Bakan Arslan, Başkent Kulisi programında yaptığı açıklamada, anketin amacının dışına çıktığını, bir yarış haline geldiğini söyledi.

İSMİ NE OLACAK?

Arslan, anketle ilgili açıkladığı sebepten ötürü projenin isminin 'Avrasya Tüneli' olarak kalacağını ifade etti.

