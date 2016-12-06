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Avrasya Tüneli'nin ismi için kıyasıya yarış! Avrasya Tüneli'nin ismi ne olacak?

Ulaştırma Bakanlığı'nın Avrasya Tüneli'nin ismi için kamuoyuna açtığı anket büyük ilgi görüyor. Sosyal medyada tünelin isminin Mustafa Kemal Atatürk ve Abdülhamid Han olması için ayrı ayrı kampanyalar yürütülüyor.

Avrasya Tünelinin ismi için kıyasıya yarış! Avrasya Tünelinin ismi ne olacak?

06 Aralık 2016 12:04
Büyük güne 15 gün kala havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Asya ve Avrupa yakasını denizin altından karayolu trafiğine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi, açıklanan açılış tarihine az bir süre kala isminin ne olacağı şu sıralar oldukça merak konusu. Ulaştırma Bakanlığı'nın Avrasya Tüneli'nin ismi için kamuoyuna açtığı anket büyük ilgi görmesinin ardından  sosyal medyada tünelin isminin Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamid Han ve Alparslan Türkeş olması için adeta kıyasıya yarış var. 

İstanbul Boğazı’nın altına inşa edilen, hem tekerlekli araçların hem de metronun geçişine olanak sağlayan ‘Tüp Geçiş Projesi’ 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. ‘Avrasya Tüneli’ olarak bilinen projeye verilecek isim için Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde anket başlatıldı.

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İKİ BÜYÜK İSİM ÇEKİŞİYOR

Ekşisözlük, Facebook ve Twitter üzerinden örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, Avrasya Tüneli'nin adının "Atatürk" olması için kampanya başlattı. Twitter'da bu konu bu sabah erken saatlerde #Tunelisimönerim etiketiyle Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Oylamada iki isim çekişiyor. Biri Atatürk diğeri ise Abdülhamid Han...

TÜNELDEKİ SON DURUM

Başbakan Binali Yıldırım’ın 20 Aralık’ta hizmete sunulacağını açıkladığı denizin altından iki yakayı bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi’nin ve genişletilmiş sahil yollarının son durumu havadan görüntülendi. Avrasya Tüneli Projesi’nin açılmasına günler kala çalışmalarda gelinen son aşama İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Tünele gidecek sahil yolundaki çalışmaların sona gelindiği gözlenirken, ayrıca tüneli gösteren tabelalar da yol boyunca yerleştirildi. Avrasya Tüneline girişindeki çelik konstrüksiyonun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Sahil boyunca Avrasya Tüneli’ni birleştirecek olan bağlantı yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri oluşturma çalışmalarının da devam ettiği görüntülendi.

Şifa Kaymak

Etiketler: abdülhamit han, Avrasya Tüneli, Mustafa Kemal Atatürk


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