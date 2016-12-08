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Avrasya Tüneli'nin ismi için kıyasıya yarış! Avrasya Tüneli'nin ismi ne olacak? Avrasya Tüneli'nin ismi belli oldu mu?

Avrasya Tüneli'nin ismi ne olacak? İstanbul Boğazı'nın altından geçen tüp geçit, Avrasya Tüneli 20 Aralık'ta açılıyor. Açılıştan önce tünele yeni bir isim aranıyor. Ulaştırma Bakanlığı bu ismi anketle halka soruyor. Bu konu sosyal medyada da çok konuşuluyor. 2 isim öne çıkıyor.

Avrasya Tünelinin ismi için kıyasıya yarış! Avrasya Tünelinin ismi ne olacak? Avrasya Tünelinin ismi belli oldu mu?

08 Aralık 2016 13:00
Büyük güne 15 gün kala havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Asya ve Avrupa yakasını denizin altından karayolu trafiğine bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi, açıklanan açılış tarihine az bir süre kala isminin ne olacağı şu sıralar oldukça merak konusu. Ulaştırma Bakanlığı'nın Avrasya Tüneli'nin ismi için kamuoyuna açtığı anket büyük ilgi görmesinin ardından  sosyal medyada tünelin isminin Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamid Han ve Alparslan Türkeş olması için adeta kıyasıya yarış var. 

İstanbul Boğazı’nın altına inşa edilen, hem tekerlekli araçların hem de metronun geçişine olanak sağlayan ‘Tüp Geçiş Projesi’ 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. ‘Avrasya Tüneli’ olarak bilinen projeye verilecek isim için Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde anket başlatıldı.

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İKİ BÜYÜK İSİM ÇEKİŞİYOR

Ekşisözlük, Facebook ve Twitter üzerinden örgütlenen sosyal medya kullanıcıları, Avrasya Tüneli'nin adının "Atatürk" olması için kampanya başlattı. Twitter'da bu konu bu sabah erken saatlerde #Tunelisimönerim etiketiyle Türkiye gündeminde 1 numaraya yükseldi. Oylamada iki isim çekişiyor. Biri Atatürk diğeri ise Abdülhamid Han...

TÜNELDEKİ SON DURUM

Başbakan Binali Yıldırım’ın 20 Aralık’ta hizmete sunulacağını açıkladığı denizin altından iki yakayı bağlayacak olan Avrasya Tüneli Projesi’nin ve genişletilmiş sahil yollarının son durumu havadan görüntülendi. Avrasya Tüneli Projesi’nin açılmasına günler kala çalışmalarda gelinen son aşama İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan görüntülendi. Tünele gidecek sahil yolundaki çalışmaların sona gelindiği gözlenirken, ayrıca tüneli gösteren tabelalar da yol boyunca yerleştirildi. Avrasya Tüneline girişindeki çelik konstrüksiyonun bitmesine kısa bir zaman kaldı. Sahil boyunca Avrasya Tüneli’ni birleştirecek olan bağlantı yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri oluşturma çalışmalarının da devam ettiği görüntülendi.

Şifa Kaymak

Etiketler: abdülhamit han, Avrasya Tüneli, Mustafa Kemal Atatürk


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Toplam Yorum (97)

  • Ayşe : 07 Aralık 2016, Çarşamba 23:20
    03
    Abdülhamit han
  • Hasret Cingöz : 07 Aralık 2016, Çarşamba 22:32
    24
    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
  • Ramazan Ercedoğan : 07 Aralık 2016, Çarşamba 21:35
    02
    Abdülhamid han
  • ZEKERİYA SARIKAYA : 07 Aralık 2016, Çarşamba 20:12
    02
    ABDULHAMİD HAN
  • Gülcan kazan : 07 Aralık 2016, Çarşamba 20:05
    02
    Abdulhamit han
  • Behsat Karadoğan : 07 Aralık 2016, Çarşamba 19:35
    23
    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
  • mehmet adıgüzel : 07 Aralık 2016, Çarşamba 19:16
    02
    Abdülhamit. Olsun kardeşim
  • mustafa : 07 Aralık 2016, Çarşamba 18:01
    12
    Abdülhamid
  • Faik kırço : 07 Aralık 2016, Çarşamba 15:06
    11
    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
  • Abdülhamid Han : 07 Aralık 2016, Çarşamba 14:24
    02
    Abdülhamid Han
  • Sinan Eser : 07 Aralık 2016, Çarşamba 14:01
    02
    ABDÜLHAMİT HAN
  • Sami Becco : 07 Aralık 2016, Çarşamba 13:18
    02
    Abdulhamid
  • Salih : 07 Aralık 2016, Çarşamba 13:09
    02
    Abdülhamid Han
  • Yılmaz akici : 07 Aralık 2016, Çarşamba 13:07
    02
    Abdülhamit han
  • naim dogru : 07 Aralık 2016, Çarşamba 12:29
    02
    Abdülhamit han
  • mehmet gül : 07 Aralık 2016, Çarşamba 10:28
    02
    Abdülhamit han
  • rebellion : 07 Aralık 2016, Çarşamba 10:21
    02
    Abdulhamit Han
  • AHMET TURHAN : 07 Aralık 2016, Çarşamba 09:47
    03
    TABİKİ PROJENIN ASIL SAHİBİ OLAN ABDULHAMİT HAN DIR ONUN İSMİ VERİLMESİ UYGUNDUR
  • zeliha erdogdu : 07 Aralık 2016, Çarşamba 09:36
    03
    Abdulhamıt
  • yavuz aslan : 07 Aralık 2016, Çarşamba 08:21
    00
    ömer halis demir
  • Beytullah : 07 Aralık 2016, Çarşamba 07:04
    02
    Abdülhamid han
  • Hatice uygun : 07 Aralık 2016, Çarşamba 06:38
    03
    Abdulhamithan
  • cihan yildirim : 07 Aralık 2016, Çarşamba 02:16
    02
    abdulhamit han
  • Özkan : 07 Aralık 2016, Çarşamba 01:17
    02
    Abdülhamit Han
  • AHMET AKYAZI : 07 Aralık 2016, Çarşamba 01:06
    02
    ABDULHAMİD HAN
  • Fatih nacar : 07 Aralık 2016, Çarşamba 00:56
    03
    ABDULHAMİTHAN
  • gül güyük : 06 Aralık 2016, Salı 23:46
    46
    MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
  • sevgi turkay : 06 Aralık 2016, Salı 23:39
    510
    Abdulhamithan
  • Oğuz yikici : 06 Aralık 2016, Salı 23:01
    00
    Kuvayimilliye
  • Gür : 06 Aralık 2016, Salı 22:14
    26
    Abdulhamid han
  • Abdülhamit : 06 Aralık 2016, Salı 22:07
    38
    Abdülhamit
  • Hüseyin vural : 06 Aralık 2016, Salı 21:48
    09
    Abdülhamit han
  • Gül yıldız : 06 Aralık 2016, Salı 21:31
    014
    Tabiki Abdulhamidhan bu iş onun hayaliydi elbette onun ismi verilmeli o olmassa şehit ömer halis demir olmalı
  • Ulaş yalçın : 06 Aralık 2016, Salı 21:09
    07
    Abdülhamit han
  • ahmet şayık : 06 Aralık 2016, Salı 21:09
    07
    Abdülhamit han
  • Ekrem : 06 Aralık 2016, Salı 21:01
    22
    Atatürk
  • CEMİL : 06 Aralık 2016, Salı 20:53
    06
    Abdülhamit han
  • Murat çelebi : 06 Aralık 2016, Salı 20:30
    06
    Abdulhamid han
  • Osman : 06 Aralık 2016, Salı 20:27
    06
    Abdulhamid han
  • Muhammet urkmez : 06 Aralık 2016, Salı 20:01
    06
    Abdülhamit
  • neşat paksoy : 06 Aralık 2016, Salı 19:33
    06
    Abdülhamit
  • Ahmet ali : 06 Aralık 2016, Salı 19:33
    06
    Abdülhamid Han
  • Hicran Vural : 06 Aralık 2016, Salı 19:32
    06
    AbdülHamit olmalı en çok onun hakkı
  • yusuf buyuktut : 06 Aralık 2016, Salı 19:15
    07
    Abdulhamit han
  • irfan : 06 Aralık 2016, Salı 19:04
    06
    Abdülhamit
  • Murat karadağ : 06 Aralık 2016, Salı 19:00
    05
    2.abdulhamid
  • Müslüm : 06 Aralık 2016, Salı 18:57
    08
    Abdulhamit
  • Huseyin ugey : 06 Aralık 2016, Salı 18:56
    07
    Abdulhamid han
  • mesut ceylan : 06 Aralık 2016, Salı 18:45
    05
    ABDÜLHAMİT
  • Aydın esgici : 06 Aralık 2016, Salı 18:43
    33
    Atatürk
  • 1299 : 06 Aralık 2016, Salı 18:33
    04
    Abdülhamit han veya şehit ömer halis demir
  • abdulhamithan olsun : 06 Aralık 2016, Salı 18:25
    05
    abdulhamithan olsun
  • mehmet güneş : 06 Aralık 2016, Salı 17:46
    05
    Abdülhamid han
  • Rasim Ceylan : 06 Aralık 2016, Salı 17:25
    04
    Sultan Abdülhamit han
  • Nurettin GÜN : 06 Aralık 2016, Salı 17:09
    22
    M.kemal ATATÜRK
  • hasan Çil : 06 Aralık 2016, Salı 16:56
    10
    Atatürk
  • sedat başar : 06 Aralık 2016, Salı 16:53
    05
    Abdullhamit han
  • ibrahim tandogan : 06 Aralık 2016, Salı 16:40
    05
    Abdülhamit Han
  • serkan : 06 Aralık 2016, Salı 16:36
    128
    Atatürk
  • turgut canbaz : 06 Aralık 2016, Salı 16:28
    620
    Abdulhamit
  • Tülay kaya : 06 Aralık 2016, Salı 16:26
    519
    Abdulhamid han
  • Seckin ersin : 06 Aralık 2016, Salı 16:00
    520
    Abdülhamid han
  • Ayşe Gürdal : 06 Aralık 2016, Salı 15:55
    148
    Mustafa Kemal Atatürk
  • ahmet taskin : 06 Aralık 2016, Salı 15:55
    415
    Abdülhamit
  • ÖMER : 06 Aralık 2016, Salı 15:47
    315
    15 TEMMUZ ŞEHİDİ ÖMER HALİS DEMİR TÜNELİ SAYGILARLA..
  • bayram çurku : 06 Aralık 2016, Salı 15:43
    520
    ABDÜLHAMİT HAN
  • Fatih uyumaz : 06 Aralık 2016, Salı 15:32
    213
    Abdulhamithanda Ataturkun ecdadiydi eger oyle ise bizde ecdadimiza sahip cikiyoruz Abdulhamit olsun diyoruz..
  • KANBER : 06 Aralık 2016, Salı 15:31
    34
    DELİ DUMRUL
  • Daniel alfonzo : 06 Aralık 2016, Salı 15:30
    114
    Mustafa Kemal Atatürk
  • Yaşar Gökçin : 06 Aralık 2016, Salı 15:22
    412
    Sultan Abdülhamit han
  • Celil çalışır : 06 Aralık 2016, Salı 15:19
    411
    Abdulhamid han
  • önder örgün : 06 Aralık 2016, Salı 15:13
    95
    tabiki atatürk
  • İmral Çakır : 06 Aralık 2016, Salı 15:11
    519
    Abdülhamid han
  • atatürk : 06 Aralık 2016, Salı 14:56
    41
    hayırlı olsun
  • Ridvan Gulsevinc : 06 Aralık 2016, Salı 14:49
    311
    Abdülhamid Han hz
  • Ahmet suat sari : 06 Aralık 2016, Salı 14:45
    410
    Abdülhamid Han...
  • : 06 Aralık 2016, Salı 14:39
    49
    Abdülhamid
  • furkan : 06 Aralık 2016, Salı 14:21
    412
    abdulhamit han veya recep tayyip erdoğan olsun
  • Ömer çelik : 06 Aralık 2016, Salı 14:09
    317
    Abdülhamit han
  • Ali kemal birinci : 06 Aralık 2016, Salı 14:04
    317
    Cennet mekan Abdülhamit han
  • Huseyin Hazirbulan : 06 Aralık 2016, Salı 13:48
    214
    Abdülhamit Han
  • Mustafa Birdal : 06 Aralık 2016, Salı 13:47
    312
    Abdülhamit Han
  • Hidayet Yildiz : 06 Aralık 2016, Salı 13:47
    29
    Abdülhamit Han
  • Pembe sahiner : 06 Aralık 2016, Salı 13:47
    312
    Abdülhamit Han
  • Hamdi Duran : 06 Aralık 2016, Salı 13:46
    313
    Abdülhamit Han
  • Dilara Yildiz : 06 Aralık 2016, Salı 13:46
    513
    Abdülhamit Han
  • Osman Yildiz : 06 Aralık 2016, Salı 13:45
    410
    Abdülhamit Han
  • Selma Duran : 06 Aralık 2016, Salı 13:45
    211
    Abdülhamit Han
  • Ömer Yildiz : 06 Aralık 2016, Salı 13:45
    311
    Abdülhamit han
  • Aybala Yildiz : 06 Aralık 2016, Salı 13:44
    211
    Abdülhamit Han
  • hatun adıgüzel : 06 Aralık 2016, Salı 13:09
    410
    Sultan ABDÜLHAMİD han olsun h3m karşıçakacaklar hemde Atatürkün diye kendilerini parçalayacaklar
  • isa kurt : 06 Aralık 2016, Salı 13:08
    413
    Abdulhamithan
  • Ahmet ağar : 06 Aralık 2016, Salı 13:01
    414
    Abdüllhamid han
  • Mehmet Savran : 06 Aralık 2016, Salı 12:55
    95
    Atatürk
  • neron11 : 06 Aralık 2016, Salı 12:53
    311
    bence bu uygulama yanlış olmuş,toplumda iktidarın atatürk düşmanıymış gibi gösterilmesine yada albülhamit hanla yarıştırılıyor algısına sebep olabilir.
  • Sedat kozan : 06 Aralık 2016, Salı 12:29
    414
    Abdülhamit
  • Alaaddin akar : 06 Aralık 2016, Salı 12:22
    520
    Bence abdulhamithan olmalı
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