İstanbul’daki trafik sorununun çözümüne ve İstanbul Boğazı karayolu geçişine katkı sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan Avrasya Tüneli bağlantı yolları sahil yolunun inşaat çalışmaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla tamamlandı. Sahil Yolu Kazlıçeşme Kavşağı'ndan Ataköy Rauf Orbay Caddesi'ne kadar olan kısımda ortadaki transit yol kaldırılarak, 2x3 şerit (Üç şeritli bölünmüş yol) olarak düzenlenip Avrasya Tüneli ile uyumlu hale getirildi. 12 bin metre uluslararası standartta bisiklet yolu da yapılan bölgeye 320 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı, 3 bin yeni ağaç dikildi.

4 bin 200 metre 3X2 şeritli ana yol ve yan yol da yapıldı. Toplam olarak tek yönde 15 bin metre yol, 2 adet yerinde dökme yaya üst geçidi, 1 adet öngerme kirişli yaya üst geçidi, 1 adet yerinde dökme araç köprüsü, 3 adet mevcut köprü sökümü, 60 bin metrekare deniz dolgusu, 70 bin ton asfalt, 15 bin metre yaya yolu ve refüj, 6 kilometre uluslararası standartta bisiklet yolu tamamlandı. 6 kilometre çalışmaları devam ederken, 320 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturuldu ve 3 bin adet yeni ağaç dikildi. 80 bin metrekare sert zemin yürüyüş yolları yapıldı. 9 bin 500 metre yağmursuyu kanalı, 200 bin metreküp yol kazısı, 100 bin metreküp yol dolgusu, 30 bin metreküp beton, 350 adet elektrik direği dikildi. 80 bin metre aydınlatma ve fiber optik hatları boru döşendi. 4 bin metre fore kazık, 1 bin 300 metre kronman duvarı,1 bin 300 metre anroşman yapısı, 600 metre menfez, 105 bin ton alt temel ve plentmiks temel tabakası döküldü. 5 bin metre oto korkuluk söküldü. 9 bin metre yeni oto korkuluk yapıldı. Ayrıca Zeytinburnu, Kazlıçeşme kara ve deniz kısımlarında, Aytekin Kotil Parkı, Bakırköy-İDO ve Çatladıkapı’da Avrasya Tüneli bağlantılarında yeşil alanlar oluşturuldu.

Avrasya Tüneli'nin son hali havadan da görüntülendi.