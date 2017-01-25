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Avrasya Tüneli'nin uçtan uca kablosuz sistemi Comba Telecom’a emanet

Dünyanın lider kablosuz çözüm sağlayıcılarından biri olan Comba Telecom Systems Holdings Limited (Comba Telecom Grup), Avrupa ve Asya'yı Boğaziçi üzerinden bağlayan ilk denizaltı yol tüneli olan Avrasya Tüneli'nde yüksek hızlı kablosuz servisler sağlayan anahtar teslim bir çözüm sunduğunu duyurdu.

Avrasya Tünelinin uçtan uca kablosuz sistemi Comba Telecoma emanet

25 Ocak 2017 14:40

Çözümün merkezinde, tünelin içinde kusursuz kullanıcı deneyimi ve sabit bağlantıyı destekleyen ComFlex Modüler Dağıtımlı Anten Sistemi (DAS) yer alıyor. 5,4 kilometrelik çift katlı tünel, İstanbul'un Avrupa yakasındaki Kazlıçeşme'yi Boğaz'ın altındaki deniz tabanından geçerek 14,6 kilometrelik bir güzergahla Asya yakasındaki Göztepe'ye bağlıyor. Aralık 2016 ayında resmen açılan tünel, olağan dışı teknik ve montaj ile ilgili kısıtlamalara çözümler geliştirerek her kullanıcının ses ve veri servislerine sorunsuz kablosuz erişimi sağlanıyor.
Yerel ortağı INTA Mühendislik A.Ş. aracılığıyla çalışan şirketin çok operatörlü, çok sistemli çözümü, kablolama ile pasif ve aktif ekipmanların yanı sıra sistem tasarımı, işletmeye alma, teknik destek ve bakım servisleri gibi hizmetleri içeriyor. Kablo sistemi, en son kablosuz teknoloji ile yüksek kapasiteli ve kapsamlı çok bantlı işlevselliği bir araya getiriyor.

Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Simon Yeung, ''İnsanların kıtalar arasında etkin bir şekilde geçişini sağlayan Avrasya Tüneli'ni desteklemekten heyecan duyuyoruz. Şirket, dünya standartlarında kablosuz çözümlerin yanı sıra bakım ve proje yönetimi hizmetleri sunmadaki gücünü ve tecrübesini yıllardır göstermektedir. ComFlex DAS'ın, çok teknik kısıtlamaları olan böylesi büyük ölçekli projelerin özellikle kısa teslim süresi içinde üstesinden gelmek için ideal bir çözüm olduğuna inanıyoruz. Bu ikonik denizaltı tüneline etkin ve verimli çözümler getirmekten onur duyuyoruz'' dedi.
 

Etiketler: Avrasya Tüneli, Comba Telecom Grup


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