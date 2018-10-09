Avrupa ağaç işleme sektörü İstanbul'da buluştu

Avrupa'da ağaç işleme sektöründe faaliyet gösteren 14 ülke derneği ile 2 firmayı bir araya getiren Avrupa Ağaç İşleme Makinesi İmalatçıları Federasyonu'nun (EUMABOIS) Genel Kurulu, Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği'nin (AİMSAD) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

EUMABOIS Genel Kurulu'nun Türkiye'de yapılmasının son derece önemli olduğunu belirten AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erol, AİMSAD'ın 2014 yılında kurulduğunda bizzat davet edilerek EUMABOIS'e üye kabul edildiklerini, 2016 yılından bu yana da EUMABOIS'ın seçilen 5 yönetim kurulu üyesinden biri olarak görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

EUMABOIS'in bir parçası olmaktan çok memnun olduklarını dile getiren Erol, “Euro ve dolar kurlarından kaynaklı iç piyasalarda bir kriz yaşanmasına rağmen, son 3 yılda olduğu gibi üreticiler olarak ihracatımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Ülke olarak sektörümüzde 3 yıldır cari açık vermeden ilerliyoruz. Bunu da sürdürmeye gayret ediyoruz. 13-17 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Ağaç işleme makinesi fuarı ile de iç piyasanın da rahatlayacağını umuyorum" dedi.

"Türkiye üçüncü büyük üretici ülke"

EUMABOIS Başkanı Jürgen Köppel ise yaptığı konuşmada, Türkiye'nin euro ve dolar kurları açısından iç piyasada zorluklar yaşasa da Türkiye'nin, Avrupa'da Almanya ve İtalya'dan sonra gelen en büyük üretici ülke olduğunu söyledi.

Köppel, "Dolayısıyla, bu süreci kolay bir şekilde atlatacağınızı düşünüyorum. Diğer taraftan ise, bu tür ekonomik krizler ülkelerde 2 konuyu tetiklemektedir. Birincisi, üreticileri ihracata ve Ar-Ge yapmaya zorlaması; ikincisi ise firmaların daha da güçlenerek krizleri atlatıyor olması. Türkiye'de umarım bunu fırsat bilir ve ihracattaki konumunu daha da yukarıya çıkarır” diye konuştu.

Ağaç işleme makineleri sektörünün çok kritik bir periyodu geride bıraktığını kaydeden Köppel, 2018 yılı sonunda gayri safi yurtiçi hasılanın Dünya'da toplamda yüzde 3.3 artmasının beklendiğini, bu rakamın Avrupa'da ise yüzde 2.5 olduğunu bildirerek, "Derneklerimizden aldığımız bilgilere dayanarak, sektörümüzün 2017 yılı sonunda 7.5 milyar euroluk bir büyüklüğe ulaştığını görüyoruz, Almanya ve İtalya toplam üretimin yüzde 72'sini gerçekleştiriyor. Türkiye ise yüzde 5 ile üçüncü sıradadır. Bu güzel gelişmelerin kuşkusuz en büyük nedenleri firmaların katılım sağladığı fuarlardır. Eumabois olarak her yıl birçok fuar ile anlaşma yaparak, bizlerde dernek üyelerimizin katılımlarında avantaj sağlıyoruz ve sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.