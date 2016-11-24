Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten AP'ye tepki...

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten AP'ye tepki...

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, “Avrupa Parlamentosu’nun bugün çıkan kararı bizim açımızdan uzun zamandır aşırı sağın taleplerine bağlı olarak ana akım siyasileri yaptığı hatanın bir tezahürüdür’’ dedi.

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelikten APye tepki...

24 Kasım 2016 22:55
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten AP'ye tepki... - Tıkla İzle

AB Bakanı Çelik, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri hakkında bilgi verdi. Bakan Çelik, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde kritik bir aşamadan geçildiğini söyleyerek, ‘’Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri kurulduğu günden bu yana en kırılgan dönemini yaşamaktadır. AB ile Türkiye’nin ilişkisi her zaman 51 yıllık dönemde çeşitli dönemlerde sürdü. Fakat bunun sistematik hale gelmesi hükümetlerimiz döneminde olmuştur. Hükümetlerimiz döneminde tam müzakere tarihi alınmıştır. Tam müzakere tarihi çerçevesinde reform süreci sistematik bir çerçeveye oturtulmuştur. Bu sistematik çerçeve içerisinde Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi bir devlet politikası haline gelmiştir. Bütün siyasi partiler açısından tam üyelik perspektifi partiler üstü hedef, stratejik hedef olarak alınmıştır’’ dedi.

AB’nin kurulduğu değerler açısından değerler krizi ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Çelik, ‘’Bu değerler krizinden terörle mücadeleden göç krizine kadar Avrupa içerisinde Avrupa Birliği’nin varlığı ve geleceği siyasi bir kriz olmanın ötesine geçmiştir ve açık ve net bir şekilde varoluşsal bir krize dönüşmüştür. Brexit sırasında Avrupa Birliği’nin bu süre içinde tüm bu gelişmeler karşısında nasıl bir hazmetme kapasite üreteceği, bu krizleri yönetmekte nasıl bir çözüm üreteceği konusunda ciddi sıkıntı ortaya çıkmıştır. Avrupa’nın büyüyen devletlerinde çok ciddi biçimde Avrupa’nın temel değerlerinin ve kurumlarının tartışıldığı çerçeve ortadadır’’ şeklinde konuştu.

Avrupa’da yapılan anketlerde aşırı sağın yükseldiğini belirten Çelik, ‘’Avrupa Parlamentosu’nun bugün çıkan kararı bizim açımızdan uzun zamandır aşırı sağın taleplerine bağlı olarak ana akım siyasileri yaptığı hatanın bir tezahürüdür. Burada siyasi matruşka dediğim bir matruşka var. Bu Avrupa’nın aşırı sağı tarafından üretildi. Ama ana akım siyasiler bunu yönetmekte başarı gösteremiyorlar. Matruşkanın en üstünde Türkiye karşıtlığı var. Matruşkayı kaldırdığınızda onun altında yabancı düşmanlığı çıkıyor, göçmen düşmanlığı çıkıyor, onu kaldırdığınızda İslamofobia çıkıyor, onu kaldırdığınızda antisemitizm çıkıyor, en köküne indiğinizde altında Eurofobia çıkıyor. Ben muhataplarıma ‘siz Türkiye düşmanlığı karşısında aşırı sağa tavır almak yerine aşırı sağı idare etmeye çalıştığınız için sonuçta siyasetin temel kuralıdır, herhangi bir aşırı sağı idare etmeye çalışırsanız, onun yörüngesine girersiniz, aşırı sağ yükselir ve ana akım zayıflar’ söylüyorum’’ dedi.  

Ahmet Umur Öztürk 

Etiketler: Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (2)

  • mehmet : 24 Kasım 2016, Perşembe 22:47
    00
    şimdi idam gelsin artık, avrupadaki hainler buraya dönemesin, avrupa beslemeye devam etsin onları, son kullanma tarihine kadar.
  • abc : 24 Kasım 2016, Perşembe 22:22
    00
    hadi onlar aşırı sağın taleplerine uydu tamam,AKP ne ki? aşırı sağlar karşı taraflarda olunca pek geçinemiyor demek ki!
GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç