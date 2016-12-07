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Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüşecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle Adana’da bir araya gelecek. Çelik’in, büyükelçilerle Türkiye-AB ilişkilerini ele almayı öngördüğü öğrenildi.

Avrupa Birliği büyükelçileriyle görüşecek

07 Aralık 2016 12:45

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 8-10 Aralık tarihlerinde Adana ve Mersin’e ziyaretler gerçekleştirecek olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Büyükelçileriyle, bir araya gelecek. Ziyarete ilişkin AB Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Adana’da düzenlenen akşam yemeğinde AB Bakanı Çelik’in, Büyükelçilerle samimi bir sohbet ortamında güncel gelişmeleri ve Türkiye-AB ilişkilerini ele almayı öngördüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, AB üyesi ülkelerin Adana ziyareti, 8 Aralık günü Adana Valiliği ziyareti ile başlayacak ve büyükelçiler, 24 Kasım günü terör eyleminin gerçekleştirildiği yere çiçek bırakarak, saygı duruşunda bulunacak.

Ayrıca, Avrupa Birliği Bakanı Çelik’in, büyükelçilere daha önce verdiği söz çerçevesinde memleketi Adana’da, Adana kebabı ve şalgam suyu ikram etmesinin planlandığı bilgisi edinildi.

Etiketler: AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği büyükelçileri


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