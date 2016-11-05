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Avrupa Birliği değil ikiyüzlüler birliği!..

Dünkü gözaltılar Avrupa’nın terör sevgisini bir defa daha ortaya koydu. AB, İspanya’daki belediye başkanının tutuklanmasını görmezden geldi.

Avrupa Birliği değil ikiyüzlüler birliği!..

05 Kasım 2016 08:47

Terör yandaşı milletvekillerinin gözaltına alınmasına Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden tepki gecikmedi!
15 Temmuz darbe girişimine sessiz kalan ve 246 kişiyi katleden FETÖ’cü darbecilere kucak açan Avrupa ülkeleri, HDP’ye yönelik operasyonu kınama yarışına girdi. AB üyesi bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri, dün acil toplantı yaptı. AB Dış Politika ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini “Son derece kaygılıyız” açıklamasında bulundu. En manidar hamle ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün ‘teröre çanak tutmakla’ suçladığı Almanya’dan geldi. Berlin yönetimi, Türkiye maslahatgüzarını görüşmeye çağırdı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, firari gazeteci Can Dündar’ı kabul edeceğini duyurdu.

ENDİŞELİ MÜTTEFİK!
Türkiye’nin ABD Büyükelçiliği ise operasyonlar için “Dost ve müttefik olarak bizi derinden rahatsız etti” açıklaması yaptı. HDP’li vekillerle selfie çektirecek kadar yakınlık kuran AP Türkiye Raportörü Kati Piri ise AB’ye “Türkiye ile müzakereleri durdurun” çağrısında bulundu. Berlin’de Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Dost ülkede basın ya da siyasi partilerle ilgili ciddi endişeler duyma hakkımız var” dedi.

YALAN ÜSTÜNE YALAN
İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni “Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasının siyasi amaçlı kullanımını şiddetle kınıyorum” dedi. Batı basını ise Demirtaş’ı parlatma yarışına girdi. Fransız Le Figaro gazetesi, Demirtaş için “Kürtlerin Obaması” yakıştırmasını yaptı. Gazete, Demirtaş’ın “karizması ile Erdoğan’ın en ciddi rakibi” sayıldığı yalanını ortaya attı. New York Times ise “Baskı altındaki iken soğukkanlı. Hitabet yeteneği güçlü. Obama’ya benziyor” diyerek Demirtaş güzellemesi yaptı.

KENDİ “İÇİNE” BAK!
HDP operasyonunun yapıldığı sıralarda İspanya’da da benzer bir hadise yaşandı. Ülkenin doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki Berga kasabasının kadın belediye başkanı Montse Venturos, ayrılıkçı girişimleri ve mahkeme çağrısına kayıtsız kalması sebebiyle gözaltına alındı. 16 bin nüfuslu Berga kasabasının belediye başkanının geçen yıl sonunda yapılan genel seçimlerde ve 27 Eylül’de Katalonya’daki yerel parlamento seçimlerinde belediye binasının girişine asılan ayrılıkçı Katalonya flamasından dolayı soruşturulduğu belirtildi. Ankara’yı hedef alan Avrupa Birliği ülkeleri, İspanya’da yaşananlara ise sessiz kaldı.

EYLEME ESNAF TEPKİSİ

Başkent’te HDP’lilerin gözaltına alınmasını protesto için parti genel merkezine yürüyen gruba polis müdahale etti. Terör örgütü lehine slogan atan gruba esnaf tepki gösterdi.

TÜRKİYE GAZETESİ

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, Can dündar, hdp operasyonu, İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni, Türkiye


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