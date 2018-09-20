Avrupa Birliği Liderleri Gayrıresmi Zirvesi sona erdi

Avusturya'nın kuzeyinde bulunan Salzburg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği(AB) Liderleri Gayrıresmi Zirvesi sona erdi. Zirvede Brexit konusuna yoğunlaşan liderler, göç ve güvenlik konularını da ele aldı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, toplantıda göçmenlerin AB içinde dağıtılmasının neredeyse hiç konuşulmadığını söyleyerek, birlik içinde her zaman farklı görüş ve yaklaşımların olabileceğini ifade etti. Kurz, düzensiz göçü önlemek için Kuzey Afrika ülkeleri ile iş birliği yapılacağını kaydederek, özellikle Mısırla temasların kurulduğunu, görüşmelere başlandığı dile getirdi. Göç sorunun sınır güvenliğinin sağlanarak aşılacağını belirten Kurz, “Mısır ve Kuzey Afrika ülkeleri bizim için önemli bir ortak olabilir” dedi.

‘Tusk, Sisi ile görüşecek‘

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin göçmen konusu ve ekonomik alanlarda Afrika ile işbirliği yapacağını, bu çerçevede Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi ile görüşerek, gelecek şubat ayında Arap Birliği ile Mısır'da bir zirve yapmayı planladıklarını dile getirdi.

‘Brexit sancılı bir evrede‘

Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı olarak bilinen Brexit sürecini değerlendiren Tusk, İngiliz hükümetinin Brexit'den sonra AB ile gelecekteki ticaret ilişkilerini şekillendirme planını reddetti. Tusk, Başbakan Theresa May'ın önerisinin "işe yaramayacağını" söyledi. AB liderleri zirve esnasında yaptıkları yorumlarda, İngiliz tekliflerinin iç piyasayı zayıflatacağına inandıklarını belirtti.

Merkel, Türkiye anlaşması, Kuzey Afrika'ya örnek olmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika ülkeleriyle yapılacak anlaşmanın Türkiye ile yapılan anlaşmayla aynı olması gerektiğini söyledi.

AB üyesi ülkelerin başta Mısır olmak üzere Tunus, Fas ve Libya ile yoğun diyalog içinde olması hususunda hemfikir olduklarını aktaran Merkel, anlaşmanın içeriğinin Ankara ile yapılan anlaşma gibi olmasının önemine işaret etti.

Merkel, birlik içinde Afrika ülkeleriyle iş birliği yapılması yönünde ciddi bir eğilimin olduğunu ifade ederek, bu ortaklığın yalnız düzensiz göçü önleme açısından olmaması aynı zamanda ekonomi, yatırım ve iş imkanlarının bölgede meydana getirilmesi içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Merkel, Avrupa Birliği Üye Ülkelerinin Dış Sınırlarının Yönetimi için Operasyonel İşbirliği Ajansı Frontex'in güçlendirilmesi ve dış sınırların güvenliğinin arttırılmasının da uzlaşılan bir başka başlık olduğunu ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise zirve hakkında "yararlı ve olumlu bir zirve" ifadelerini kullandı. Juncker, zirvede sınırların korunması açısından "temel bir fikir birliği" olduğunu söyledi.

Mehmet Emin Avcı

