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Avrupa Boks Şampiyonası’nda iki önemli galibiyet

Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda ikinci gününde ringe çıkan milli boksörlerimizden Azad Demirhan ve Berat Acar rakiplerini eleyerek önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Boks Şampiyonasında iki önemli galibiyet

22 Ekim 2017 21:01

Antalya’nın ev sahipliğinde 33 ülkeden 200’e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda 52 kg’da temsilcimiz Azad Demirhan, Macar rakibi Laszlo Bernath’ı baştan sona üstün götürdüğü müsabakanın ardından 5-0 yendi ve bir üst tura yükseldi.

91 kg’da milli boksörümüz Berat Acar da Ermeni rakibi Manuk Khachatryan’ı muhteşem bir oyunun ardından 5-0 yendi ve adını bir üst tura yazdıran sporcumuz oldu.

Bugün ringe çıkan bir diğer sporcularımızdan 49 kg sporcumuz Fırat Dayan Gürcü rakibine, 69 kg temsilcimiz Bera Doğan Kılıç ise Macar rakibine kaybederek turnuvaya veda etti.
Şampiyona, 28 Ekim’de oynanacak final müsabakaları ile sona erecek. 

Sabri Çağlar

Etiketler: Avrupa Boks Şampiyonası

 

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