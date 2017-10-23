Avrupa Boks Şampiyonası’nın üçüncü gününde üç galibiyet

Antalya’nın ev sahipliğinde 10 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda ringe çıkan ilk isim 56 kiloda Ahmet Otçu oldu. Bulgar rakibi Kirkorov Vensan’ı 5-0 gibi net bir skorla geçen Otçu adını üst tura yazdırdı.

Günün diğer maçında da 64 kg’nin favorilerinden Tuğrulhan Erdemir, Çek rakibi Novak Petr’a karşı baştan sona üstün götürdüğü maçı 5-0 ile kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ağır sıklet temsilcimiz Mücahit İlyas ise +91 kg’da karşı karşıya geldiği Macar Vincze Istvan’ı 5-0 yendi ve üst tura yükselme başarısını gösterdi.

Şampiyonada bugün ringe çıkan temsilcilerimizden 75 kg’da Bulutcan Şahin ve 81 kg’da Bayram Malkan rakiplerine kaybederek turnuvaya veda etti.