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Avrupa Boks Şampiyonası’nın üçüncü gününde üç galibiyet

Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda üçüncü gün ringe çıkan milli boksörlerden Ahmet Otçu, Tuğrulhan Erdemir ve Mücahit İlyas rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

Avrupa Boks Şampiyonasının üçüncü gününde üç galibiyet

23 Ekim 2017 21:24

Antalya’nın ev sahipliğinde 10 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda ringe çıkan ilk isim 56 kiloda Ahmet Otçu oldu. Bulgar rakibi Kirkorov Vensan’ı 5-0 gibi net bir skorla geçen Otçu adını üst tura yazdırdı.

Günün diğer maçında da 64 kg’nin favorilerinden Tuğrulhan Erdemir, Çek rakibi Novak Petr’a karşı baştan sona üstün götürdüğü maçı 5-0 ile kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ağır sıklet temsilcimiz Mücahit İlyas ise +91 kg’da karşı karşıya geldiği Macar Vincze Istvan’ı 5-0 yendi ve üst tura yükselme başarısını gösterdi.

Şampiyonada bugün ringe çıkan temsilcilerimizden 75 kg’da Bulutcan Şahin ve 81 kg’da Bayram Malkan rakiplerine kaybederek turnuvaya veda etti. 

 

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