Avrupa Fatihi boksöre coşkulu karşılama

Avrupa ikincisi olan Milli Boksör Ahmet Otçu ve Genç Milli Takım Baş Antrenörü Gürkan Sönmez, Erzurum’da coşku ile karşılandı.

Avrupa ikincisi olan Erzurumlu Boksör için havalimanında karşılama töreni yapıldı.

Antalya’da yapılan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası’nda finale çıkan ve 56 kiloda ülkemizi temsil eden Ahmet Otçu, Rus rakibine mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Milli boksör, sabah erken saatlerde uçakla geldiği Erzurum’da Antrenörü Gürkan Sönmez ile birlikte havalimanında davul zurna ve çiçeklerle karşılandı.

Gürkan Sönmez ile birlikte milli boksörün antrenörlüğünü yapan Erol Çavuşoğlu da, Avrupa fatihini karşılama töreninde yalnız bırakmadı.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü temsilen karşılama törenine katılan Palandöken Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Köksal Kaçmaz ile Boks İl Temsilcisi Sinan Tunçkılıç, Ahmet Otçu ve Antrenörü Gürkan Sönmez’e çiçek sundular.

RİNGTE KAZANDIK MASADA KAYBETTİK

Antalya’da düzenlenen Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attıklarını belirten Genç Milli Boks Takımı Baş Antrenörü Gürkan Sönmz, ve 37 yıldır ilk kez Avrupa Şampiyonası'nı 5 madalya ile tamamladıklarını söyledi.

Ringteki köşesinde aşırı bağırmaktan ve heyecandan dolayı sesinin kısıldığını belirten Sönmez, “Sizler bizi karşılamaya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayım sesim kısıldı. Sporcum Ahmet Otçu, rakibini ringte mağlup ederek altın madalyayı hak etmesine rağmen, masada kaybederek, hakemlerin gazabına uğradı ve gümüş madalyada kaldı” dedi.

OTÇU: HEDEFİM OLİMPİYATLAR

Havalimanında kendisi ve antrenörü için karşılama töreni düzenlenmesinden dolayı bir hayli duygulanan Avrupa ikincisi boksör Ahmet Otçu, “Bizi karşılamaya gelen herkese teşekkür ediyorum. Antalya’da Avrupa ikincisi oldum. Bundan sonraki hedefim, Olimpiyat şampiyonluğu inanın, bunu şehrim ve ülkem için başaracağım” şeklinde konuştu.

Karşılama törenine boks camiasından çok sayıda isim ile genç sporcunun babası Murat Otçu ve annesi Vesfiye Otçu da katıldı. Otçu, çifti oğullarının Avrupa ikincisi olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu arada Antalya’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda müsabakaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Şampiyonu olan Tuğrulhan Erdemir'i telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Bak, dereceye giren diğer boksörlerimize de kutladı.