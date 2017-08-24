Avrupa golcüsü Neustadter

Vardar karşısında 60 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanan Fenerbahçe, kilidi açan golü 61. dakikada Roman Neustadter’in ayağından buldu. Valbuena’nın kullandığı korner atışında iyi yer tutan Roman, topu filelere göndererek takımı ve tribünleri ateşleyen isim oldu. Bu gol, Neustadter’in de bu sezonki 2. golü oldu. Sturm Graz ile deplasmanda oynanan ilk maçta Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, Neustadter, yine Valbuena’nın asistiyle takımının 2. golüne imzasını atmıştı.

Bozhan Memiş