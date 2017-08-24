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Avrupa golcüsü Neustadter

Fenerbahçe’nin Rus futbolcusu Roman Neustadter, Vardar karşısında kaydettiği golle bu sezon 2. golünü attı. Roman, ilk golünü Sturm Graz deplasmanında atmıştı.

Avrupa golcüsü Neustadter
Fenerbahçe Vardar maçı özel kareler - Foto Galeri

24 Ağustos 2017 22:48
Fenerbahçe Vardar maçı foto özet - Tıkla İzle

Vardar karşısında 60 dakikalık bölümde rakip kaleye gitmekte zorlanan Fenerbahçe, kilidi açan golü 61. dakikada Roman Neustadter’in ayağından buldu. Valbuena’nın kullandığı korner atışında iyi yer tutan Roman, topu filelere göndererek takımı ve tribünleri ateşleyen isim oldu. Bu gol, Neustadter’in de bu sezonki 2. golü oldu. Sturm Graz ile deplasmanda oynanan ilk maçta Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, Neustadter, yine Valbuena’nın asistiyle takımının 2. golüne imzasını atmıştı. 

Bozhan Memiş


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