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Avrupa İşletmeler Ağı 2016 Ulusal Toplantısı Ankara’da yapıldı

Türkiye konsorsiyumlarına yönelik Avrupa İşletmeler Ağı 2016 Ulusal Toplantısı, tüm konsorsiyumlardan geniş katılım ile Ankara’da gerçekleştirildi.

Avrupa İşletmeler Ağı 2016 Ulusal Toplantısı Ankarada yapıldı

28 Aralık 2016 12:47

Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (COSME) dört temel faaliyet alanından biri olan “Pazarlara Erişim” kapsamında yer alıyor. 600 kuruluşun ortak olduğu AİA, Türkiye ve AB’deki yerel, ulusal ve bölgesel aktörleri, KOBİ’ler için bir araya getiriyor.

AİA 2016 Ulusal Toplantısı, KOSGEB Başkanı Recep Biçer ile AB Türkiye Delegasyonu Ataşesi Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Laura Zampettı’nin katılımlarıyla gerçekleşti. Zampettı toplantıda yaptığı konuşmada Avrupa İşletmeler Ağı’nın önemine değinerek, Türkiye’nin Ağ’daki yerinden ve etkinliğinden bahsetti. Laura Zampettı, “Türkiye, 15 Temmuz’da gerçekleşen ve AB’nin sert bir şekilde kınadığı darbe girişiminde zorlu bir süreçten geçmiştir. Bizler Türkiye’nin demokratik kurumlarına desteğimizi sürdürüyor ve her türlü terör faaliyetini şiddetle kınıyoruz. Karşılaştığı zorluklarla baş edebilmesi için Türkiye’ye gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Avrupa İşletmeler Ağı’nın içinde bulunduğumuz dönemdeki yapılanması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Biçer, imkanları ve faaliyetleri ile KOBİ’lerimizin pazarlara erişimine önemli katkı sağlayan Ağ’ın, yeni dönemde tüm ortak kuruluşlar için önemli fırsatlar sunacağını vurguladı. Tüm konsorsiyumların koordinasyonundan sorumlu olan KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğü konsorsiyumlar ile görüşerek bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Ağ’ın Türkiye’deki etkinliğinin azami seviyeye çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

(İHA)

Etiketler: Avrupa İşletmeler Ağı, KOBİ, KOSGEB Başkanı Recep Biçer


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