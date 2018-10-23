Avrupa Komisyonu İtalya bütçesini reddetti

Avrupa Komisyonu, AB üyesi bir ülkeye yönelik daha önce hiç atılmamış bir adım atarak İtalya'nın bütçe tasarısını reddetti. Komisyon İtalya'nın 2019 bütçe planında mali kurallara birçok uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, komisyonun ilk kez bir Avrupa ülkesinden, İtalya'dan bütçeyi yeniden sunmasının istendiğini belirtti.

İtalya'nın reddedilen bütçe planını yeniden düzenleyerek 3 hafta içinde Komisyona sunması gerekiyor.