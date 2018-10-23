İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupa Komisyonu İtalya bütçesini reddetti

Avrupa Komisyonu İtalya bütçesini reddetti
Avrupa Komisyonu İtalya bütçesini reddetti

Avrupa Komisyonu, İtalyan hükümetinin 2019 bütçe tasarısını reddetti.

Avrupa Komisyonu, AB üyesi bir ülkeye yönelik daha önce hiç atılmamış bir adım atarak İtalya'nın bütçe tasarısını reddetti. Komisyon İtalya'nın 2019 bütçe planında mali kurallara birçok uyumsuzluk içerdiği gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, komisyonun ilk kez bir Avrupa ülkesinden, İtalya'dan bütçeyi yeniden sunmasının istendiğini belirtti. 

İtalya'nın reddedilen bütçe planını yeniden düzenleyerek 3 hafta içinde Komisyona sunması gerekiyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.