Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Avrupa Komisyonu'ndan ’Türkiye’ açıklaması

Avrupa Komisyonu'ndan ’Türkiye’ açıklaması

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3’ten yüzde 2.8’e düşürdü.

Avrupa Komisyonundan Türkiye açıklaması

13 Şubat 2017 14:43

Avrupa Komisyonu 2017 yılı ekonomik görünüm raporunu açıkladı. Rapora göre, Euro Bölgesi 2017 büyüme tahmini de yüzde 1.5’ten yüzde 1.6’ya yükseltildi. Raporun Türkiye kısmında Türk lirasının değer kaybının ihracat artışını destekleyerek bir miktar rahatlama sağlayabileceği, ama TL’deki kontrolsüz volatilite Türk ekonomisi için risk oluşturabileceği belirtildi.

Komisyon, Türkiye’nin 2017 yılı için büyüme tahminini ile ilgili bilgilendirmesinde de yüzde 3’ten yüzde 2.8’e düşürdü. 2018 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.2 oldu. TÜFE beklentisi 2017 yılı için yüzde 8’de, 2018 için yüzde 7.6’da bırakılırken, 2017 yılı işsizlik beklentisi yüzde 11.2, 2018 için yüzde 11.5 oldu.

Etiketler: Avrupa Komisyonu, büyüme tahmini, Türkiye


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!