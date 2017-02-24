Avrupa ligi karşılaşmalarında Beşiktaş’ın rakibi belli oldu. İsviçre’de yapılan Avrupa ligi eşleşmelerinde Beşiktaş’ın rakibi Olimpiakos oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos oldu. Eşleşmelerde Celta Vigo-Krasnodar, APOEL-Anderlecht, Schalke 04-B. Mönchengladbach, O. Lyon-Roma, Rostov-Manchester United ,Olympiakos-BEŞİKTAŞ, Genk-Gent, Kopenhag-Ajax takımları karşı karşıya gelecek.

OLİMPİAKOS TAKIMI

Olimpiakos, Yunanistan'ın Pire şehrinde bulunan Olympiakos kulübünün futbol takımı. 1925 yılında kurulan kulübün futbol takımı maçlarını 32,115 kişilik Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynamaktadır. Yunanistan'ın en başarılı futbol kulüplerinden birisi olan Olympiakos, Yunan Ligi'nde son 19 sezonda 17 şampiyonluk kazanarak tarihe geçmiştir.