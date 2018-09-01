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iha.com.tr »
Spor »
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşranur Coşkun bronz madalya kazandı
01 Eylül 2018 17:33
Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Gülnaz Büşranur Coşkun bronz madalya kazandı
Avrupa Okçuluk Şampiyonası Olimpik Yay'da kadınlarda Gülnaz Büşranur Coşkun bronz madalya kazandı.
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01 Eylül 2018 17:33
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