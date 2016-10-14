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Avrupa otomobil pazarı ilk 9 ayda yüzde 7,7 arttı

Avrupa otomobil pazarı, 2016 Ocak-Eylül döneminde yüzde 7,7 arttı.

Avrupa otomobil pazarı ilk 9 ayda yüzde 7,7 arttı

14 Ekim 2016 12:08

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Eylül ayı 'Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi Raporu'nu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı ve toplam 11 milyon 607 bin 266 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde ise 10 milyon 776 bin 740 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 ile Hollanda’da ve yüzde 3,1 ile İsviçre’de düşüş yaşandı.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 37,6 ile İzlanda, yüzde 25,6 ile Macaristan ve yüzde 23,0 ile Letonya oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Eylül ayında 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 7,3 arttı ve toplam 1 milyon 496 bin 206 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Eylül ayında ise 1 milyon 394 bin 734 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 10,3 ile Yunanistan, yüzde 4,2 ile Hollanda, yüzde 1,6 ile İrlanda’da yaşandı.

2016 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 62,7 ile Romanya, yüzde 31,3 ile Macaristan ve yüzde 29,2 ile Letonya oldu.

2016 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye, yüzde 2,3 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında altıncı oldu. 

Etiketler: Avrupa otomobil pazarı


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