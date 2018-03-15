Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 5 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Şubat ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Şubat döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı ve toplam 2 milyon 445 bin 109 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 2 milyon 318 bin 655 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 21,9 ile Norveç’te, yüzde 5,1 ile İngiltere’de, yüzde 3,5 ile İrlanda’da ve yüzde 1,6 ile İsveç’te görüldü.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan ve Bulgaristan yüzde 39,5, Yunanistan yüzde 34,9 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Şubat ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı ve toplam 1 milyon 159 bin 39 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 114 bin 659 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,6 ile İzlanda’da, yüzde 13,5 ile Norveç’te, yüzde 7,4 ile Slovakya’da, yüzde 3,2 ile Belçika’da, yüzde 2,8 ile İngiltere’de, yüzde 2,3 ile İsviçre’de ve Litvanya’da, yüzde 2,0 ile Danimarka’da görüldü. Düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında İsveç, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Slovenya ve İrlanda yer aldı.

2018 Şubat ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 46,8, Bulgaristan yüzde 42,2 ve Yunanistan yüzde 31,7 oranlarıyla yer aldı.

2018 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9’uncu oldu.