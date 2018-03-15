Diğer
Kategoriler

Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 5 arttı

Avrupa otomobil pazarı 2018 Ocak-Şubat döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.

Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 5 arttı

15 Mart 2018 15:38

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Şubat ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Şubat döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı ve toplam 2 milyon 445 bin 109 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 2 milyon 318 bin 655 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 21,9 ile Norveç’te, yüzde 5,1 ile İngiltere’de, yüzde 3,5 ile İrlanda’da ve yüzde 1,6 ile İsveç’te görüldü.

2018 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan ve Bulgaristan yüzde 39,5, Yunanistan yüzde 34,9 oranlarıyla yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Şubat ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı ve toplam 1 milyon 159 bin 39 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 114 bin 659 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,6 ile İzlanda’da, yüzde 13,5 ile Norveç’te, yüzde 7,4 ile Slovakya’da, yüzde 3,2 ile Belçika’da, yüzde 2,8 ile İngiltere’de, yüzde 2,3 ile İsviçre’de ve Litvanya’da, yüzde 2,0 ile Danimarka’da görüldü. Düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında İsveç, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Slovenya ve İrlanda yer aldı.

2018 Şubat ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 46,8, Bulgaristan yüzde 42,2 ve Yunanistan yüzde 31,7 oranlarıyla yer aldı.

2018 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9’uncu oldu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç