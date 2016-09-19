Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait Avrupa otomobil pazarı verilerini açıkladı. Buna göre,AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve toplam 10 milyon 110 bin 731 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde ise 9 milyon 381 bin 996 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 ile Hollanda’da ve yüzde 4,4 ile İsviçre’de düşüş yaşandı.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 38,3 ile İzlanda, yüzde 24,9 ile Macaristan ve yüzde 22,8 ile Litvanya oldu. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Ağustos ayında 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı ve toplam 855 bin 466 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Ağustos ayında ise 781 bin 575 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 12,1 ile Hollanda, yüzde 6,6 ile Yunanistan, yüzde 6,4 ile İsviçre ve yüzde 1,3 ile Slovenya’da yaşandı.

Türkiye 6'ncı sırada yer aldı.

2016 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 68,6 ile Romanya, yüzde 43,7 ile Macaristan ve yüzde 40,3 ile İzlanda oldu. 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, yüzde 3,5 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.