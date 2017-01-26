Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Aralık ayı 'Avrupa Otomotiv Pazar Verileri'ni açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 7,2 arttı ve 17 milyon 536 bin 560 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı döneminde toplam 16 milyon 361 bin 755 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 9,9 ile Hollanda’da, yüzde 2 ile İsviçre’de düşüş yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 32,9, Litvanya yüzde 26,4 ve Hırvatistan yüzde 23,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Aralık ayında yüzde 4,2 arttı ve 1 milyon 414 bin 140 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı ayında ise toplam 1 milyon 356 bin 699 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Aralık ayında daralma yaşayan ülkeler; yüzde 44,7 ile Hollanda, yüzde 30,2 ile Yunanistan, yüzde 12,4 ile İzlanda ve yüzde 2,5 ile İngiltere oldu. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 70,7, Portekiz yüzde 28,4 ve Macaristan yüzde 26,4 oranlarıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye, yüzde 0,3 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı ve toplam 15 milyon 131 bin 719 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde 14 milyon 202 bin 273 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 ile Hollanda’da ve yüzde 2 ile İsviçre’de düşüş yaşandı. 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 31,7 ile İzlanda, yüzde 25,1 ile Macaristan ve yüzde 23,5 ile Hırvatistan oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Aralık ayında 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı ve toplam 1 milyon 193 bin 286 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Aralık ayında 1 milyon 156 bin 798 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 48,1 ile Hollanda, yüzde 30,1 ile Yunanistan, yüzde 16,2 ile İzlanda’da ve yüzde 1,1 ile İngiltere’de yaşandı. 2016 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 82,4 ile Hırvatistan, yüzde 37,4 ile Macaristan ve yüzde 29,3 ile Portekiz oldu.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye, yüzde 4,3 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 11,6 arttı ve 1 milyon 986 bin 745 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde 1 milyon 780 bin 102 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde en fazla düşüş yüzde 5,6 ile Letonya, yüzde 3,2 ile İsviçre, yüzde 0,5 ile Yunanistan’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 50, İzlanda yüzde 38,9 ve Slovenya yüzde 33,6 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Aralık ayında yüzde 10,3 arttı ve 185 bin 231 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde 167 bin 959 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Aralık ayında en fazla düşüş yaşayan ülkeler sırasıyla yüzde 29,6 ile Yunanistan, yüzde 12,5 ile Slovakya, yüzde 10,4 ile İngiltere, yüzde 8,1 ile Polonya, yüzde 5,5 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 5,2 ile İsviçre, yüzde 5 ile İsviçre ve yüzde 3,8 ile Danimarka, yüzde 2 ile Avusturya oldu. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 90,3, Hırvatistan yüzde 32,7 ve Letonya yüzde 32,1 oranlarıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye, yüzde 6,4 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı.