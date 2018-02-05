Avrupa otomotiv pazarı 2017'de arttı

Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılında yüzde 3,3 arttı ve 18 milyon 118 bin 72 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılında 17 milyon 540 bin 970 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılında en fazla düşüş yüzde 11 ile İrlanda’da, yüzde 5,5 ile İngiltere’de, yüzde 0,7 ile Danimarka’da ve yüzde 0,3 ile İsviçre’de yaşandı. 2017 yılında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 24,1, Bulgaristan yüzde 19,1, Macaristan yüzde 15,3 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Aralık ayında yüzde 4,7 azaldı ve 1 milyon 349 bin 498 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 416 bin 80 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Aralık ayında en fazla düşüş yüzde 44,9 ile Hollanda’da, yüzde 34,3 ile Hırvatistan’da ve yüzde 26,2 ile Romanya’da yaşandı. Düşüş yaşayan diğer ülkeler arasında İrlanda, Belçika, İngiltere, Danimarka, İsviçre, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, İtalya, İsveç, Finlandiya, Slovenya, Almanya, Fransa ve Slovakya yer aldı. 2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 38,1, İzlanda yüzde 27,7 ve Letonya yüzde 16,5 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılında Türkiye, yüzde 2,74 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde 3,3 arttı ve toplam 15 milyon 631 bin 687 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 15 milyon 131 bin 778 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş yüzde 10,4 ile İrlanda’da, yüzde 5,7 ile İngiltere’de ve yüzde 1,0 ile İsviçre’de, yüzde 0,5 ile Danimarka’da ve yüzde 0,4 ile Finlandiya’da görüldü. 2017 yılında, 2016 yılına göre otomobil satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 27,3, Macaristan yüzde 20,4 ve Bulgaristan yüzde 18,5 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Aralık ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 4,8 azaldı ve toplam 1 milyon 136 bin 552 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı Aralık ayında 1 milyon 193 bin 731 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 63,4 ile İrlanda’da, yüzde 50,6 ile Hollanda’da, yüzde 40,2 ile Hırvatistan’da görüldü. Düşüş yaşayan diğer ülkeler arasında Romanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Bulgaristan, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg, İsveç, İtalya, Finlandiya, Almanya, Slovenya ve Fransa yer aldı. 2017 yılı Aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 38,7, İzlanda yüzde 28,2 ve Norveç yüzde 18,2 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılında Türkiye, yüzde 4,52 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılında yüzde 3,9 arttı ve 2 milyon 65 bin 489 adede yükseldi. 2016 yılında 1 milyon 987 bin 822 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılında en fazla düşüş yüzde 14,1 ile İrlanda’da, yüzde 6,5 ile Macaristan’da, yüzde 3,6 ile İngiltere’de, yüzde 3,4 ile İtalya’da, yüzde 2,0 ile Danimarka’da ve yüzde 0,5 ile Norveç’te yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 22,1, Slovenya yüzde 21,6 ve Yunanistan yüzde 17,9 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Aralık ayında yüzde 3,9 azaldı ve 178 bin 719 adede düştü. 2016 yılı aynı döneminde 185 bin 904 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Aralık ayında en fazla düşüş yüzde 40,1 ile Norveç’te, yüzde 18,1 ile Finlandiya’da ve yüzde 18,0 ile İtalya’da yaşandı. Düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında Romanya, Hırvatistan, Belçika, Macaristan, Fransa, Lüksemburg, Estonya, Slovenya, İspanya, Slovakya ve Hollanda yer aldı. Satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 36,7, Yunanistan yüzde 28,5 ve İzlanda yüzde 23,8 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılında Türkiye, yüzde 2,93 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı.

