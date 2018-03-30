Avrupa otomotiv pazarı 2018 yılı Şubat ayında yüzde 4,1 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Şubat ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Şubat döneminde yüzde 5,6 arttı ve 2 milyon 818 bin 858 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde 2 milyon 669 bin 173 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Şubat döneminde en fazla düşüş yüzde 14,2 ile Norveç’te, yüzde 4,8 ile İngiltere’de, yüzde 2,2 ile İrlanda’da ve yüzde 1,5 ile İsveç’te yaşandı. 2018 Ocak-Şubat döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 34,2, Bulgaristan yüzde 33,5, Macaristan yüzde 31,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Şubat ayında yüzde 4,1 arttı ve 1 milyon 338 bin 417 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 285 bin 710 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Şubat ayında yüzde 9,8 ile Norveç’te, yüzde 8,4 ile İzlanda’da, yüzde 5,7 ile Slovakya’da, yüzde 3,4 ile Belçika’da, yüzde 2,5 ile İsviçre’de, yüzde 2,2 ile İsveç ve İngiltere’de, yüzde 2,1 ile Danimarka’da, yüzde 1,7 ile Romanya’da, yüzde 1,1 ile Çek Cumhuriyeti’nde, yüzde 1,0 ile Slovenya’da, yüzde 0,9 ile Finlandiya’da ve yüzde 0,8 ile İtalya’da düşüş yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 39,8, Bulgaristan yüzde 32,6 ve Yunanistan yüzde 28,8 oranlarıyla yer aldı.

2018 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 0,20 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9'uncu ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Şubat döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı ve toplam 2 milyon 445 bin 109 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 2 milyon 318 bin 655 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 21,9 ile Norveç’te, yüzde 5,1 ile İngiltere’de, yüzde 3,5 ile İrlanda’da ve yüzde 1,6 ile İsveç’te görüldü. 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan ve Bulgaristan yüzde 39,5, Yunanistan yüzde 34,9 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Şubat ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 4,0 arttı ve toplam 1 milyon 159 bin 39 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 1 milyon 114 bin 659 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 13,6 ile İzlanda’da, yüzde 13,5 ile Norveç’te, yüzde 7,4 ile Slovakya’da, yüzde 3,2 ile Belçika’da, yüzde 2,8 ile İngiltere’de, yüzde 2,3 ile İsviçre’de ve Litvanya’da, yüzde 2,0 ile Danimarka’da görüldü. Düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında İsveç, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Slovenya ve İrlanda yer aldı. 2018 Şubat ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hırvatistan yüzde 46,8, Bulgaristan yüzde 42,2 ve Yunanistan yüzde 31,7 oranlarıyla yer aldı.

2018 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 3,59 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak-Şubat döneminde yüzde 6,9 arttı ve 307 bin 919 adede yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 288 bin 106 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Şubat döneminde en fazla düşüş yüzde 6,2 ile Lüksemburg’da, yüzde 3,9 ile İsviçre’de, yüzde 3,3 ile Danimarka’da, yüzde 2,1 ile İsveç’te, yüzde 1,2 ile Yunanistan’da ve yüzde 0,7 ile Slovenya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Letonya yüzde 34,1, Macaristan yüzde 31,3 ve İzlanda yüzde 26,9 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Şubat ayında yüzde 5,6 arttı ve 149 bin 28 adede yükseldi. 2017 Şubat ayında 141 bin 77 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Şubat ayında en fazla düşüş yüzde 25,3 ile Romanya’da, yüzde 6,7 ile İsveç’te, yüzde 6,2 ile Slovenya’da, yüzde 4,8 ile Lüksemburg’da, yüzde 4,6 ile İsviçre’de, yüzde 4,2 ile Belçika’da, yüzde 3,8 ile Bulgaristan’da, yüzde 3,0 ile Danimarka’da ve yüzde 1,9 ile Finlandiya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 40,7, Letonya yüzde 38,8 ve Litvanya yüzde 29,1 oranlarıyla yer aldı.

2018 Şubat ayında Türkiye, yüzde 10,79 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.