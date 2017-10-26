Avrupa otomotiv pazarı ilk 10 ayda arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Eylül ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 3,6 arttı ve 13 milyon 867 bin 712 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde toplam 13 milyon 389 bin 675 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 10,9 ile İrlanda’da, yüzde 3,8 ile İngiltere’de, yüzde 0,9 ile Letonya’da ve yüzde 0,4 ile Danimarka’da düşüş yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 19,0, Litvanya yüzde 18,7, Hırvatistan yüzde 18,1 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Eylül ayında yüzde 1,7 azaldı ve 1 milyon 697 bin 224 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 726 bin 118 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Eylül ayında yüzde 17,9 ile Danimarka’da, yüzde 16,5 ile Letonya’da, yüzde 15,7 ile İrlanda’da, yüzde 8,9 ile İngiltere’de, yüzde 5,1 ile İsviçre’de düşüş yaşandı. Diğer düşüş yaşanan ülkeler arasında Almanya, Finlandiya, İsveç, Norveç ve Belçika yer aldı. 2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 34,8, Yunanistan yüzde 29,8 ve Bulgaristan yüzde 25,7 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye, yüzde 1,55 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı ve toplam 12 milyon 26 bin 194 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 11 milyon 608 bin 39 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,2 ile İrlanda’da, yüzde 3,9 ile İngiltere’de ve yüzde 0,6 ile Finlandiya’da ve yüzde 0,3 ile İsviçre’de görüldü.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 22,7, Hırvatistan yüzde 21,3 ve Macaristan yüzde 19,0 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Eylül ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı ve toplam 1 milyon 466 bin 336 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 496 bin 796 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 22,2 ile Danimarka’da, yüzde 20,8 ile Letonya’da, yüzde 17,0 ile İrlanda’da görüldü. Düşüş görülen diğer ülkeler arasında yüzde 9,3 ile İngiltere, yüzde 6,2 ile İsviçre, yüzde 5,5 ile Finlandiya, yüzde 3,3 ile Almanya, yüzde 2,7 ile Norveç, yüzde 2,0 ile Belçika, yüzde 1,9 ile İsveç ve yüzde 1,0 ile Avusturya yer aldı.

2017 yılı Eylül ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 45,7, Yunanistan yüzde 29,4 ve İzlanda yüzde 19,5 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Eylül ayı sonunda Türkiye, yüzde 2,6 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yüzde 4,0 arttı ve 1 milyon 530 bin 529 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 1 milyon 471 bin 309 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla düşüş yüzde 14,0 ile Macaristan ve İrlanda’da, yüzde 3,9 ile Danimarka ve Letonya’da, yüzde 3,1 ile İngiltere’de yaşandı. Slovakya, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya da düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovenya yüzde 25,4, Bulgaristan yüzde 23,9 ve Finlandiya yüzde 20,1 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Eylül ayında yüzde 2,2 arttı ve 194 bin 981 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 190 bin 869 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Eylül ayında en fazla düşüş yüzde 10,8 ile Letonya’da, yüzde 9,8 ile İrlanda’da ve yüzde 7,8 ile Hırvatistan’da yaşandı. Macaristan, İngiltere, Romanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti de düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında yer aldı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 68,3, Slovakya yüzde 60,7 ve Lüksemburg yüzde 32,2 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye, yüzde 2,44 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı.