Avrupa otomotiv pazarı Kasım'da yüzde 4 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2017 yılı Kasım ayı Avrupa otomotiv pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 4,0 arttı ve 16 milyon 766 bin 259 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı döneminde toplam 16 milyon 124 bin 889 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş yüzde 11 ile İrlanda’da ve yüzde 5,0 ile İngiltere’de yaşandı. 2017 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 23,1, Litvanya yüzde 22,8, Hırvatistan yüzde 18,5 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2017 yılı Kasım ayında yüzde 5,3 arttı ve 1 milyon 475 bin 990 adet seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 401 bin 973 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Kasım ayında en fazla düşüş yüzde 11,3 ile İngiltere’de, yüzde 6 ile Romanya’da ve yüzde 5,8 ile İrlanda’da yaşandı. 2017 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 45,2, Litvanya yüzde 41,8 ve Macaristan yüzde 25,5 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, yüzde 2,7 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında altıncı ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,8 arttı ve toplam 13 milyon 234 bin 599 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılı aynı döneminde 12 milyon 748 bin 516 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş yüzde 10,3 ile İrlanda’da, yüzde 4,6 ile İngiltere’de ve yüzde 1,0 ile Finlandiya’da görüldü. 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre otomobil satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 23,7, Hırvatistan yüzde 21,7 ve Bulgaristan yüzde 20,5 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2017 yılı Kasım ayında 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı ve toplam 1 milyon 207 bin 982 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2016 yılında 1 milyon 140 bin 558 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 13,8 ile İrlanda’da, yüzde 12,2 ile İngiltere’de ve yüzde 4,6 ile Finlandiya’da görüldü. 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 41,3, Litvanya yüzde 33,0 ve Macaristan yüzde 30,4 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 1,09 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında altıncı oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 4,7 arttı ve 1 milyon 886 bin 491 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 1 milyon 801 bin 917 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş yüzde 14,3 ile İrlanda’da, yüzde 6,8 ile Macaristan’da, yüzde 4,1 ile İngiltere’de, yüzde 2,7 ile Danimarka’da ve yüzde 0,7 ile İtalya’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Slovenya yüzde 24,3, Bulgaristan yüzde 20,7 ve Finlandiya yüzde 18,4 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2017 yılı Kasım ayında yüzde 3,2 arttı ve 180 bin 549 adede yükseldi. 2016 yılı aynı döneminde 174 bin 906 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2017 yılı Kasım ayında en fazla düşüş yüzde 11,7 ile İrlanda’da, yüzde 11,1 ile İngiltere’de ve yüzde 9,6 ile Norveç’te yaşandı. Düşüş yaşanan diğer ülkeler arasında İtalya, Hırvatistan, Polonya, Romanya ve Litvanya yer aldı. Satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sıralamasında; Lüksemburg yüzde 37,7, Letonya yüzde 22,1 ve İspanya yüzde 18,4 oranlarıyla yer aldı.

2017 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, yüzde 2,06 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında dördüncü sırada yer aldı.