Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Ağustos ayı 'Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi Raporu'nu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 8,5 arttı ve 11 milyon 658 bin 840 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı döneminde toplam 10 milyon 741 bin 152 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde İsviçre’de yüzde 4, Hollanda’da yüzde 0,8 düşüş yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 39,5, Litvanya yüzde 34,3 ve Macaristan yüzde 24,5 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 12,4 arttı ve 1 milyon 12 bin 911 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı ayında ise toplam 901 bin 552 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ağustos ayında daralma yaşayan ülkeler; yüzde 7,6 ile Hollanda, yüzde 5,4 ile İsviçre ve yüzde 2,8 ile Yunanistan oldu. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 59,8, Macaristan yüzde 50,9 ve Hırvatistan yüzde 49,9 oranlarıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, yüzde 5 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,8 arttı ve toplam 10 milyon 110 bin 731 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde ise 9 milyon 381 bin 996 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 ile Hollanda’da ve yüzde 4,4 ile İsviçre’de düşüş yaşandı.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 38,3 ile İzlanda, yüzde 24,9 ile Macaristan ve yüzde 22,8 ile Litvanya oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Ağustos ayında 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 9,5 arttı ve toplam 855 bin 466 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Ağustos ayında ise 781 bin 575 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 12,1 ile Hollanda, yüzde 6,6 ile Yunanistan, yüzde 6,4 ile İsviçre ve yüzde 1,3 ile Slovenya’da yaşandı. 2016 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 68,6 ile Romanya, yüzde 43,7 ile Macaristan ve yüzde 40,3 ile İzlanda oldu.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, yüzde 3,5 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde yüzde 14,1 arttı ve 1 milyon 280 bin 435 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde ise 1 milyon 122 bin 184 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla düşüş yüzde 7,8 ile Letonya’da, yüzde 1,7 ile İsviçre’de ve yüzde 0,4 ile Yunanistan’da yaşandı. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 44, İtalya yüzde 40,8 ve Slovenya yüzde 35,5 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ağustos ayında yüzde 35,2 arttı ve 129 bin 615 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde ise 95 bin 884 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ağustos ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 117,8, Macaristan yüzde 117,2 ve Hırvatistan yüzde 114,5 oranlarıyla yer aldı.

2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, yüzde 9,8 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı.