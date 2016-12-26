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Avrupa otomotiv pazarı Ocak-Kasım döneminde arttı

Avrupa otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 7,5 arttı.

Avrupa otomotiv pazarı Ocak-Kasım döneminde arttı

26 Aralık 2016 11:41

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2016 yılı Ocak-Kasım dönemi Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi rakamlarını açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 7,5 arttı ve 16 milyon 121 bin 958 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının aynı döneminde toplam 14 milyon 999 bin 382 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Hollanda'da yüzde 4,1, İsviçre'de yüzde 3,1 düşüş yaşandı. 2016 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İzlanda yüzde 35,6, Litvanya yüzde 26,4 ve Macaristan yüzde 22,2 oranlarıyla yer aldı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2016 yılı Kasım ayında yüzde 6,7 arttı ve 1 milyon 399 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılı aynı ayında ise toplam 1 milyon 312 bin 385 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Kasım ayında daralma yaşayan ülkeler; yüzde 14,4 ile Hollanda, yüzde 9,5 ile İrlanda ve yüzde 0,5 ile İsviçre oldu. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Macaristan yüzde 32,5, İzlanda yüzde 25,2 ve Polonya yüzde 18,8 oranlarıyla yer aldı.
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, yüzde 1,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke konumunda yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde 2015 yılı aynı dönemine göre yüzde 6,9 arttı ve toplam 13 milyon 938 bin 273 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2015 yılı aynı döneminde 13 milyon 39 bin 805 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 ile Hollanda'da ve yüzde 3,1 ile İsviçre'de düşüş yaşandı. 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2015 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 34,5 ile İzlanda, yüzde 23,9 ile Macaristan ve yüzde 20,2 ile Hırvatistan oldu.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2016 Kasım ayında 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 5,6 arttı ve toplam 1 milyon 189 bin 181 adet seviyesinde pazar gerçekleşti. 2015 yılı Kasım ayında 1 milyon 125 bin 605 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 20,5 ile İrlanda, yüzde 20 ile Hollanda ve yüzde 7,1 ile Bulgaristan'da yaşandı. 2016 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar, yüzde 42,8 ile Macaristan, yüzde 24,5 ile Hırvatistan ve yüzde 23,5 ile Portekiz oldu.
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, yüzde 6,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı oldu. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 11,7 arttı ve 1 milyon 801 bin 365 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde 1 milyon 612 bin 143 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş yüzde 9 ile Letonya ve yüzde 3,1 ile İsviçre'de yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 44,8, İzlanda yüzde 40,6 ve Slovenya yüzde 33,8 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2016 yılı Kasım ayında yüzde 13,1 arttı ve 174 bin 664 adede yükseldi. 2015 yılı aynı döneminde 154 bin 368 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2016 yılı Kasım ayında en fazla düşüş yaşayan ülkeler sırasıyla yüzde 33,5 ile Slovakya, yüzde 12,8 ile Letonya, yüzde 8,3 ile İsviçre, yüzde 7,8 ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 6,7 ile Hırvatistan, yüzde 5,9 ile Litvanya, yüzde 0,8 ile Polonya ve yüzde 0,3 ile Macaristan oldu. Aynı dönemde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İtalya yüzde 66, Slovenya yüzde 47,3 ve İzlanda yüzde 35,6 oranlarıyla yer aldı.
2016 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye, yüzde 3,8 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 4'üncü sırada yer aldı.
 


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