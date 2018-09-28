Avrupa otomotiv pazarı yüzde 5,7 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 Ağustos ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 5,7 arttı ve 12 milyon 871 bin 153 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde 12 milyon 171 bin 801 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Ağustos döneminde en fazla düşüş yüzde 11,1 ile İzlanda'da, yüzde 4,0 ile İngiltere'de ve yüzde 2,2 ile İrlanda'da yaşandı. 2018 Ocak-Ağustos döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 41,6, Litvanya yüzde 29,7 ve Macaristan yüzde 29,1 oranlarıyla yer aldı.

YÜZDE 26,4 ARTIŞ

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Ağustos ayında yüzde 26,4 arttı ve 1 milyon 341 bin 761 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 1 milyon 61 bin 867 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ağustos ayında en fazla düşüş yüzde 23,1 ile İsveç'te, yüzde 5,9 ile İsviçre'de ve yüzde 4,6 ile İzlanda'da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 105,0, Polonya yüzde 55,2 ve Belçika yüzde 46,6 oranlarıyla yer aldı.

2018 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 20,44 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 7'nci ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Ağustos döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 5,9 arttı ve toplam 11 milyon 181 bin 738 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 10 milyon 558 bin 511 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 11,8 ile İzlanda'da, yüzde 4,2 ile İngiltere'de ve yüzde 3,8 ile İrlanda'da görüldü. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 47,5, Litvanya yüzde 32,2 ve Macaristan yüzde 31,0 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ağustos ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 29,8 arttı ve toplam 1 milyon 171 bin 760 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 902 bin 870 adet satış gerçekleşmişti.

EN FAZLA DÜŞÜŞ İSVEÇ'TE

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 17,5 ile İsveç'te, yüzde 7,2 ile İsviçre'de ve yüzde 3,7 ile İzlanda'da görüldü. 2018 Ağustos ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 112,9, Polonya yüzde 64,3, Litvanya yüzde 58,5 oranlarıyla yer aldı.

2018 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 18,51 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8'inci oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 4,8 arttı ve 1 milyon 399 bin 287 adede yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 1 milyon 335 bin 600 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Ağustos döneminde en fazla düşüş yüzde 6,8 ile Danimarka'da, yüzde 3,5 ile İzlanda'da ve yüzde 2,2 ile İngiltere'de yaşandı. 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İsveç yüzde 24,5, Macaristan yüzde 21,2 ve Slovakya yüzde 18,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ağustos ayında yüzde 7,1 arttı ve 139 bin 204 adede yükseldi. 2017 Ağustos ayında 129 bin 986 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ağustos ayında en fazla düşüş yüzde 59,3 ile İsveç'te, yüzde 24,6 ile Litvanya'da ve yüzde 15,7 ile Finlandiya'da yaşandı. 2018 Ağustos ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 64,6, Letonya yüzde 37,6 ve Slovakya yüzde 30,2 oranlarıyla yer aldı.

2018 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 58,23 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.