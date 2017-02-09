Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » Avrupa Parlamentosu’ndan sınır kontrollerinin uzatılmasına yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu’ndan sınır kontrollerinin uzatılmasına yeşil ışık

Avusturya, Almanya, Danimarka, İsveç ve Norveç iç sınır kontrollerini 3 ay daha uzatma kararı aldı.

Avrupa Parlamentosundan sınır kontrollerinin uzatılmasına yeşil ışık

09 Şubat 2017 18:04

Bazı AB üye ülkelerinin protestolarına rağmen iç sınır kontrollerinin Mayıs ayı ortalarında kadar uzatılması Avrupa Birliği Bakanları tarafından onaylandı. Yunanistan, Macaristan, Slovenya ve Slovakya sınır kontrollerin uzatılması yönelik olumlu oy kullanırken, Bulgaristan, Kıbrıs ve Polonya bu konuda hiçbir pozisyon almak istemediklerini söyledi. Avusturya, Macaristan ve Slovenya sınırlarına kadar gümrük kontrolü izni alırken Almanya ise Avusturya sınırı boyunca kontrollere devam edebilecek. İsveç, Danimarka ve Norveç konumunda ise Oresund - Köprüsü ve feribot geçişlerinde sınır kontrolleri devam edecek. Sınır kontrollerinin odaklı ve asgari düzeyde tutulması ve söz konusu beş ülkenin her hafta kendi yönetimince yapacağı toplantılarla gerekçelerini belirtmeleri ve en kısa sürede bu kontrollerin kaldırılması AB bakanları tarafından şart koşuldu.

Mülteci göçü olasılığı var

Söz konusu ülkeler 2016 Mayıs ayında Yunanistan üzerinden gelen mülteci akımını durdurmak için sınır kontrollerini arttırma iznini AB bakanları tarafından almıştı. Avrupa Komisyonu'na göre tekrar yoğun bir mülteci göçü olasılığı var. Fakat Schengen bölgesi içinde seyahat eden kişilerin de serbest dolaşımını sağlamak için bu kontrolleri azaltmak zorunda olduklarının farkında olan AB, geçici çözüm önerilerine devam ediyor. Almanya geçen hafta yaptığı açıklamada sınır kontrollerinin uzatma isteği sebebinin göçmen krizi olmadığını, terör tehdidi olduğu belirtti. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizire bunun gerekçesi olarak Berlin'de gerçekleşen terör saldırısını örnek verdi. Fransa’da ise sınır kontrollerini uzatma gerekçesi olarak yaklaşık 1 yılı aşkın süreyle terör tehdidi gerekçe gösterildi. 

Büşra Altınkaya


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!