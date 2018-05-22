Avrupa Patent Ofisi’ne 408 başvuru yapan Vestel sıralamadaki tek Türk şirketi oldu

Vestel Elektronik, Avrupa Patent Ofisi tarafından yayımlanan, Avrupa Patent Ofisi’ne (EPO) 2017’de en çok başvuru yapan şirket sıralamasında ilk 50’ye girdi. 408 patent başvurusu yapan Vestel, Avrupa Patent Ofisi’ne en çok başvuru yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi oldu. Böylece Vestel’in başvuruları Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacak.

Konuyla ilgili olarak Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Biz her zaman Türkiye’yi en yeni teknolojilerle tanıştıran ilk marka olma hedefiyle çalışıyoruz. Bunu yapmak için de bütçemizin önemli bir kısmını Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Bin 600 kişiyi aşkın güçlü Ar Ge ekibimiz ve 8 Ar Ge merkezimiz Vestel’i ileri taşıyacak değerler. Bu merkezlerden çıkan fikirler, yenilikçilik anlayışımızın ürünlerine dönüşüyor. Nitekim, faaliyet alanlarımız özelinde yaptığımız 408 patent başvurusu ile Avrupa Patent Ofisi’nin sıralamasındaki tek Türk şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya devlerinin yer aldığı Avrupa Patent Ofisi sıralamasında, dünyaca ünlü büyük şirketleri geride bırakarak ilk 50’de yer almak, yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ortaya koymuştur. Her geçen yıl teknoloji alanında rekabetin arttığı bir ortamda, Vestel Elektronik’in sıralamaya tek Türk şirketi olarak girmesine katkıda bulunan, başta Fikri Haklar Departmanı’ndaki çalışma arkadaşlarım olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.