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Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek

Büyük Bayanlar 50 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Düzce Üniversitesi öğrencisi Hümeyra Beyza Ünlüsoy Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek

01 Şubat 2018 10:53

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Hümeyra Beyza Ünlüsoy, karatede kazandığı başarılarla göz dolduruyor.

Spor alanında birçok başarılı dereceye imza atan milli sporcu Ünlüsoy, yakın zamanda düzenlenen müsabakalarda; Büyük Bayan 50 kg’da ve U21 50 kg’da Türkiye Şampiyonlukları elde ederken, Azerbaycan Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Büyük Bayanlar 50 kg kategorisinde zorlu rakiplerini yenerek şampiyon olma başarısını gösterdi.

Büyük Bayanlar 50 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Düzce Üniversitesi öğrencisi Rusya’nın Soçi kentinde 1-4 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.
Düzce Üniversitesi’nin yaptığı açıklamada, “Birçok başarılı dereceye imza atan milli sporcumuz Hümeyra Beyza Ünlüsoy ve milli takım arkadaşlarına Avrupa Şampiyonası’nda başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

 

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