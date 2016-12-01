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Avrupa şampiyonu boksör kardeşlere silahlı saldıranın zanlıları yakalandı

Adana’da Avrupa şampiyonu boksör kardeşler Buğra Öner ve Altuğ Öner’e silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı.

Avrupa şampiyonu boksör kardeşlere silahlı saldıranın zanlıları yakalandı

01 Aralık 2016 22:31

Olay, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Avrupa şampiyonu boksör kardeşler Buğra Öner ve Altuğ Öner, 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis, 2 saldırganla onlara yardım ettiği öne sürülen 2 kişiyi yakaladı. Zanlılar, Fatih Polis Merkezi'ne götürülürken, buradaki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Saldırganlar Abdullah Y. (26), Metin S. (26), Serkan B. (28) ve Hamit Ç. (22) daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu arada ayaklarından yaralanan boksör kardeşler, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan. Buğra Öner olaydan saatler önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ”Siz tespih sallarsınız biz dünya arenasında yumruk, siz boş laf sallarsınız biz bayrak, siz kolpa yaparsınız biz her arenada icraat. Dipçe, sözüm meclisten dışarı alması gerekenler biliyor kendini” paylaşımında bulunması dikkat çekti. 

Etiketler: 4 kişi yakalandı, adana, Avrupa şampiyonu boksör kardeşler, Buğra Öner ve Altuğ Öner


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