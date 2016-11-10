08-11 Eylül tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen ve 40 ülkeden 412 sporcunun katıldığı Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonasında 49 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Kastamonu Türk Telekom Spor Kulübü sporcusu Onur Talha Soykan, Türk Telekom İl Müdürü Ahmet Hamdi Zengin tarafından tam altın ile ödüllendirildi.

Türk Telekom İl Müdürü Ahmet Hamdi Zengin, kendisini ziyaret eden başarılı sporcu Avrupa üçüncüsü Onur Talha Soykan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Zengin, Avrupa Şampiyonasında elde edilen derecenin son derece gurur verici olduğunu ifade ederek, bu başarıda emeği geçen herkesi kutladığını ve diğer sporculara da örnek teşkil edeceğini kaydetti.

Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Onur Talha Soykan ise, başarılarının kendisine daha çok çalışma azmi kazandırdığını belirterek, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ve bu yönde azimle çalıştıklarını belirtti.

Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU