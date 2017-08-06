Diğer
Kategoriler

Avrupa ülkeleri ve ABD’den yoğun rağbet var

İzmir’in Torbalı ilçesinde yılda 60 bin ton domates kurutularak dünyaya ihraç ediliyor. Özellikle Avrupa ve ABD tarafından yoğun rağbet gören kurutulmuş domateslerin kilosu 2,7 Euro, yani yaklaşık 11 TL’ye alıcı buluyor.

Avrupa ülkeleri ve ABDden yoğun rağbet var

06 Ağustos 2017 09:51

Yılda 30 bin dekar alanda domatesin ekildiği İzmir’in Torbalı ilçesi, kurutulmuş domatesler için gerekli güneşe ve neme sahip konumda. Hal böyle olunca yurtdışında rağbet gören kurutulmuş domatesler, Torbalı’dan dünyaya ihraç ediliyor. 13 kiloluk domatesten 1 kilo kurutulmuş domates elde edilirken, ürünler özenle hazırlanıp işlenerek ilçedeki 10’a yakın fabrika aracılığı ile ihraç ediliyor. Yılda 60 bin domatesin kurutularak dünya pazarına sunulduğunu kaydeden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, “Torbalı Ovası’nda üretilen domateslerin bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olarak kullanılırken, yüzde 40’lık kısmı da kurutuluyor. Kurutulmuş domatesler Avrupa’da, Kanada ve ABD gibi ülkelerde genellikle pizza malzemesi ve meze olarak kullanılıyor” dedi. 7 hafta boyunca tuzlanarak kurutulan domateslerin kilosu 2.7 Euro’dan, yani yaklaşık 11 TL’den ihraç ediliyor.

"TARIMA DAYALI SANAYİYİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Konuyla ilgili konuşan Olgun, “Torbalı’daki güneş ve nem oranı başka yerde yok. Bu domatesler başka yerde kurumaz. Domatesin kuruduğu yerlerde ise domates yetişmez. Bizim tarıma dayalı sanayiyi geliştirmemiz lazım. 313 bin dönüm ekili arazimizi korumamız lazım. Fabrikalarımızda, bu ürünleri işleyip dünyaya pazarlamalıyız. Çiftçiler, mahsullerinin ellerinde kaldığını söylüyor ama mahsullerimizi bu şekilde işleyip dünyaya gönderirsek mahsul her zaman para eder. İşte bu şekilde domatesi kurutup ve paketleyip Avrupalının sofrasına göndermemiz gerekiyor. Biz de şuanda bunu yapıyoruz” diye konuştu.

“PAZAR SORUNUMUZ YOK”

Olgun, kurutulmuş domateste pazar sorunu olmadığını belirterek “Kurutulmuş domateslerin tamamını yurtdışına gönderiyoruz. Biz de TTO olarak teşvik ediyoruz. Torbalı’nın bu değerini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bütün Türkiye’ye de örnek olmak istiyoruz. Yani tarımsal ürünlerimizin fabrikalarımızda işlenip yurtdışına pazarlanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İÇ PAZARA DA YÖNELECEĞİZ”

Fabrikalarında 500 ton kuru domatesi işleyip ihraç ettiklerini belirten Harun Saygıner ise şöyle konuştu:

“300 dönüme yakın arazide 300 işçimizle yaş domatesleri topluyoruz. 150 işçimizle yaş domatesler ikiye ayrılarak kesiliyor ve örtüye seriliyor. Domatesler kuruduktan sonra fabrikamızda ürünleri işleyip ihraç ediyoruz. Kurutulmuş domates ülkemizde çok bilinmiyor ancak biz fabrika olarak bu yıl iç pazara da yönelmeyi düşünüyoruz.”

Ceren Atmaca - Amede Alpagut - Halil Karahan 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!