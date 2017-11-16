Avrupa ülkelerinde bu kurallara dikkat

Avrupa'nın bazı ülkelerinde ilginç yasaklar uygulanıyor. Türkiye’nin en büyük uçak bileti satış sitelerinden Enuygun.com’un Seyahat Analisti Murat Ekinay, Avrupa'ya tatil için gitmeyi planlayan turistlere yasaklar ile ilgili bilgiler verdi.

İspanya’da mayoyla dolaşmak

Sıcak havası ve sahilleriyle deniz tatili yapmak isteyenlerin de gözdesi olan İspanya’nın Barselona şehrinde ve Palma de Mallorca’da bazı yerlerde mayoyla gezmek yasak. Bu yasağa uymayanlara 100-500 euro arasında ceza kesilebiliyor.

Belarus’ta kirli araç kullanmak

Belarus'ta aracını temizlemeden kullanan sürücülere bir miktar ceza uygulanabiliyor.

Atina’da topuklu ayakkabıyla gezmek

Yunanistan’ın başkentinde Akropolis gibi tarihi yerleri gezerken topuklu ayakkabı giymemeye dikkat edilmeli. Tarihi dokuyu koruma amacıyla uyarı alınabilir.

Ukrayna’da kamu binalarının fotoğrafını çekmek

Özellikle Ukrayna’da veya Macaristan, Romanya ve Rusya gibi ülkelerde kamu binalarının ve askeri alanların fotoğrafı çekilmemeli. Sadece turistik amaçlarla bile olsa bu yerleri fotoğraflamak ciddi anlamda sorun olabiliyor.

İtalya’da bazı yerlerde yemek içmek veya kuşları beslemek

İtalya’nın başkenti Roma’da veya Venedik, Milano, Floransa gibi diğer turistik şehirlerinde gezerken özellikle tarihi eserlerin çevresinde bir şeyler yerken dikkat edilmeli. İtalya’da özellikle kültürel miras olarak kabul edilen yerlerin ve yapıların yakınlarında yemek ve içmek yasaklanmış olabilir. İtalya’nın tarihi şehri Venedik’te gezerken özellikle ünlü San Marco Meydanı’nda kuşlara ekmek gibi şeyler atılmamalı. Çevrede bulunan tarihi eserleri korumak için buna izin verilmiyor.