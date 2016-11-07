Diğer
Kategoriler

Avrupa'da da vekiller tutuklanıyor

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de suç işleyen milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılıp tutuklandıklarına ilişkin örneklerin bulunduğu ortaya çıktı.

Avrupada da vekiller tutuklanıyor

07 Kasım 2016 13:18

Almanya, Belçika, Danimarka, Avusturya, İsveç, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde yasama dokunulmazlığının suç üstü yakalanan milletvekilleri için geçerli olmadığı ortaya çıktı. İsviçre'de ise ülke dışına kaçma riski olan vekiller tutuklanabiliyor.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde milletvekillerinin suç işlemeleri halinde tutuklandıklarına ilişin somut örnekler şu şekilde:

Avusturya
Avusturya Ulusal Meclisi, yolsuzlukla suçlanan aşırı sağcı muhalefet lideri Heinz Christian Strache ve Neo-Naziler tarafından düzenlenen bir baloya Savunma Bakanlığı tarafından yasaklanmış bir askeri kıyafetle katılan milletvekili Elmar Podgorschek'in dokunulmazlığını oy çokluğu ile kaldırdı.

Danimarka
2006 yılında trafik kazasına sebep olan Adalet Bakanı Lene Espersen'in dokunulmazlığı kaldırılmış, bin 500 kron para cezasına çarptırılmış ve ehliyeti şartlı olarak elinden alınmıştı. 2010 yılında ise Müslümanlar hakkında ırkçı ifadelerde bulunan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) milletvekili Jesper Langballe'nin dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında dava açılmıştı.

İngiltere
Avam Kamarası'ndaki barda kavga çıkararak Muhafazakar Partili milletvekili Stuart Andrew'e kafa atan ve olay anında orada olan 2 kişiyi daha darp eden İşçi Partili Milletvekili Eric Joyce, olay yerine gelen polis tarafından tutuklandı ve hakkında açılan dava sonrasında suçlu bulundu. Kefaletle serbest kalan Joyce daha sonra partisinden istifa etmek zorunda kaldı. 2007 yılında karısını sokak ortasında döven Muhafazakar Partili milletvekili Andrew Pelling, eşinin şikayeti üzerinde gelen polisler tarafından tutuklandı.

Bulgaristan
Aşırı sağcı GERB partisi milletvekili Dimitar Avramov'un dokunulmazlığı kaldırıldı. 34 yaşındaki Avramov, hakkında açılan dava sonrasında rüşvet almak ve yolsuzluk yapmaktan dolayı suçlu bulundu ve tutuklanarak hapse atıldı.

Almanya
Sol Parti Thiringen Eyaleti Meclis Grubu Başkanı Bodo Ramalow ve Saksonya Eyaleti Meclis Grup Başkanı Andre Hahn'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. Söz konusu milletvekilleri, aşırı sağcıların Dresten şehrinde düzenlediği eyleme karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılmakla suçlanmıştı. 

Uğur Kan Yüksek

Etiketler: avrupa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!