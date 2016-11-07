Almanya, Belçika, Danimarka, Avusturya, İsveç, İtalya, Fransa, İspanya, İsviçre, İzlanda, Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerde yasama dokunulmazlığının suç üstü yakalanan milletvekilleri için geçerli olmadığı ortaya çıktı. İsviçre'de ise ülke dışına kaçma riski olan vekiller tutuklanabiliyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde milletvekillerinin suç işlemeleri halinde tutuklandıklarına ilişin somut örnekler şu şekilde:

Avusturya

Avusturya Ulusal Meclisi, yolsuzlukla suçlanan aşırı sağcı muhalefet lideri Heinz Christian Strache ve Neo-Naziler tarafından düzenlenen bir baloya Savunma Bakanlığı tarafından yasaklanmış bir askeri kıyafetle katılan milletvekili Elmar Podgorschek'in dokunulmazlığını oy çokluğu ile kaldırdı.

Danimarka

2006 yılında trafik kazasına sebep olan Adalet Bakanı Lene Espersen'in dokunulmazlığı kaldırılmış, bin 500 kron para cezasına çarptırılmış ve ehliyeti şartlı olarak elinden alınmıştı. 2010 yılında ise Müslümanlar hakkında ırkçı ifadelerde bulunan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DF) milletvekili Jesper Langballe'nin dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında dava açılmıştı.

İngiltere

Avam Kamarası'ndaki barda kavga çıkararak Muhafazakar Partili milletvekili Stuart Andrew'e kafa atan ve olay anında orada olan 2 kişiyi daha darp eden İşçi Partili Milletvekili Eric Joyce, olay yerine gelen polis tarafından tutuklandı ve hakkında açılan dava sonrasında suçlu bulundu. Kefaletle serbest kalan Joyce daha sonra partisinden istifa etmek zorunda kaldı. 2007 yılında karısını sokak ortasında döven Muhafazakar Partili milletvekili Andrew Pelling, eşinin şikayeti üzerinde gelen polisler tarafından tutuklandı.

Bulgaristan

Aşırı sağcı GERB partisi milletvekili Dimitar Avramov'un dokunulmazlığı kaldırıldı. 34 yaşındaki Avramov, hakkında açılan dava sonrasında rüşvet almak ve yolsuzluk yapmaktan dolayı suçlu bulundu ve tutuklanarak hapse atıldı.

Almanya

Sol Parti Thiringen Eyaleti Meclis Grubu Başkanı Bodo Ramalow ve Saksonya Eyaleti Meclis Grup Başkanı Andre Hahn'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. Söz konusu milletvekilleri, aşırı sağcıların Dresten şehrinde düzenlediği eyleme karşı düzenlenen protesto gösterilerine katılmakla suçlanmıştı.

Uğur Kan Yüksek