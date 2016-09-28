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Avrupa’da DAEŞ operasyonu

İspanya, Almanya ve Belçika’da terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı bulduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Avrupada DAEŞ operasyonu

28 Eylül 2016 11:56

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişiden 2’sinin Barselona’da birinin Kuzey Afrika’nın İspanyol özerk bölgesi Melilla’da, 2’sinin Belçika’nın başkenti Brüksel’de, bir kişinin ise Almanya’nın Wuppertal kentinde gözaltına alındığı kaydedildi. Bakanlık, zanlıların sosyal medya hesaplarını Suriye ve Irak dışında saldırılar gerçekleştiren DAEŞ militanlarının mesajlarını yaymak için kullandıklarını duyurdu. Zanlıların aşırıcılık, DAEŞ’i övmek ve DAEŞ için Avrupa’ya militan sağlamakla suçlandığı bildirildi.

İspanya, 2016 yılı içinde DAEŞ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle 34 şüpheliyi gözaltına aldı.


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