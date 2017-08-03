Diğer
Kategoriler

Avrupa'da milyonlarca yumurta raflardan kaldırıldı

Almanya, Hollanda ve Belçika'da zehirlenme tehlikesi nedeniyle milyonlarca yumurta raflardan kaldırıldı.

Avrupada milyonlarca yumurta raflardan kaldırıldı

03 Ağustos 2017 17:52

Almanya, Hollanda ve Belçika'da yapılan araştırma ve testler sonucu yumurtalarda yüksek miktarda böcek öldürücü ilaca rastlandı. Zehirlenme tehlikesi nedeniyle milyonlarca yumurta piyasadan toplatıldı. Hollanda'da yaklaşık 180 çiftlik geçici olarak kapatılarak, soruşturma başlatıldı. Almanya'ya gönderilen yaklaşık 1 milyon yumurtanın ise Hollanda sınırından geri gönderildiği bildirildi.

Tavuk pisliği, kan ve yumurtalarında yapılan testlerde hayvanların üstlerinde bulunan bulunan pire, bit ve kenelerden kurtulmak için kullanılan böcek öldürücü fipronil maddesi kullanıldığı saptandı. Dünya Sağlık Örgütü, yüksek oranda yutulan toksik maddenin karaciğer, tiroit bezleri ve böbreklere zarar verebileceğini bildirdi. 

Etiketler: avrupa, yumurta


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!