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Avrupa’daki karalama kampanyalarına sert çıktı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye’nin büyüdükçe hasımlarının karşı propaganda kampanyaları başlattığını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Avrupadaki karalama kampanyalarına sert çıktı

08 Aralık 2016 17:14

Bakan Çelik, memleketi Adana’da ’Çukurova’da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi’nin açış toplantısına katıldı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, yurt dışında Türkiye’ye karşı islamafobi ve antisemitik bir takım çevrelerin ırkçı ve yabancı düşmanı kampanyalar içerisinde olduğunu söyledi. Türkiye’nin daha doğru anlatılması için sivil topluma daha çok önem vermeleri gerektiğinin altını çizen Bakan Çelik şöyle devam etti:

“Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, hasımlarımızın Türkiye’ye karşı propaganda süreci de artmaktadır. Bunun karşısında Türkiye’nin karşı propaganda yapan kesimlerinin de bu söylemlere teslim olması büyük tehlikedir. Türkiye’nin bunlar karşısında içe kapanması, dünyadan kopması daha tehlikelidir. Herhangi bir teslimiyetçilik veya reddiyetçilik arasında seçim yapmak zorunda değiliz. Türkiye’yi bu 2 yana savurmaya çalışan yaklaşımlarda Türkiye’nin kendi milli çıkarlarını gözeten, dünyayla sağlıklı bir diyalog içerisinde olan, sivil toplumdan güç alan, dünyadaki rekabette nitelikli bir şekilde kendi tavrını koyan ve G20 içerisinde, OECD içerisinde, AB içerisinde ve diğer tüm platformlarda gücünü daha çok hissettiren bir ülke olması için çalışmaya devam edeceğiz.”

Çok sayıda oda, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve davetlinin katıldığı toplantı daha sonra sunumlarla devam etti.


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