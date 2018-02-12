Avrupa’daki Türk futbolcuların haftalık performansı

Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolculardan bazıları bu hafta performansının zirvesini yaşarken, bazıları da forma şansı dahi bulamadı. Premier Lig’de Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Crystal Palace’ı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmada Teknik Direktör Sam Allardyce tarafından oynatılmadı. Cenk, transfer olduğundan beri ilk defa forma şansı bulamadı.

İtalya’da Cengiz Ünder rüzgarı

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, deplasmanda oynanan SPAL maçında 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi. Çalhanoğlu, 4-0 mağlup ettikleri müsabakada gol veya asist yapamadı. İtalya’da top koşturan Cengiz Ünder ise performansıyla göz doldurdu. Roma’nın Benevento’yu 5-2 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Emre ve Semih sonradan oyuna girdi

La Liga'da Deportivo La Coruna deplasmanda Real Sociedad'a 5-0 mağlup oldu. Deportivo La Coruna'da forma milli futbolcu Emre Çolak, 55. dakikada Carles Gil’in yerine oyuna dahil oldu. Sparta Prag'ın Mlada Boleslav'ı evinde 3-0 mağlup ettiği maçta Prag'da top koşturan Semih Kaya, 88. dakikada David Hovorka'nın yerine oyuna girdi.

Emro Mor asist yaptı

La Liga’nın 23. haftasında Celta Vigo, Espanyol ile 2-2 berabere kaldı. Celta Vigo'da 75. dakikada Pione Sisto’nun yerine oyuna giren Emre Mor, 80. dakikada Maxi Gomez'in golünde bir de asist yaptı. Milli futbolcu Enes Ünal’ın takımı Villarreal, La Liga'da bu hafta El Madrigal Stadı'nda mücadele ettiği Deportivo Alaves'e 2-1 yenildi. Enes, karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.

Emrah Başsan asist yaptı

Devre arası transfer döneminde Portekiz’in Vitoria Setubal ekibine transfer olan Emrah Başsan, takımının Braga deplasmanında forma şansı buldu. Vitoria Setubal’ın 3-1 kaybettiği karşılaşmanın 83. dakikasında Joao Teixeira’nın yerine oyuna giren Emrah, Andre Pereira 83. dakikada attığı golde asist yaptı.

Ömer sahada, Nuri oynamadı

Borrussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldiği Hamburg'u Michy Batshuayi ve Götze'nin golleri ile geçti. Karşılaşmada Dortmund'da oynayan Ömer Toprak, 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin ise kadroda olmasına rağmen oyuna alınmadı.

Kaan, Yunus ve Çağlar 90 dakika oynadı

Yunus Mallı'nın formasını giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da bu hafta deplasmanda Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus, 90 dakika forma giydi. Freiburg'un deplasmanda Hannover 96'ya 2-1 yenildiği maçta Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahadaydı. Almanya Bundesliga 2’de Fortuna Düsseldorf’da forma giyen Kaan Ayhan, Union Berlin deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Kaan, ilk 11'de şans bulduğu müsabakada 90 dakikada sahada kaldı.

İsviçre’de futbol hayatını sürdüren Salih Uçan ise Sion’un deplasmanda Lugano’ya 1-0 yenildiği maçın kadrosunda yer almadı.

Oğuzhan Ort

