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Avrupa’dan art arda Trump açıklamaları

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından yaptıkları yazılı açıklamada, “Yalnızca birlikte çalışarak, DEAŞ, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdit, iklim değişikliği ve göç gibi zorluklarla mücadele ederken AB ve ABD olarak fark oluşturmaya devam edebiliriz” denildi.

Avrupadan art arda Trump açıklamaları

09 Kasım 2016 13:11

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ABD’nin 45’inci Başkanı Donald Trump’un seçim zaferi ile ilgili ortak bir açıklamada bulundu. Tusk ve Juncker yaptıkları yazılı açıklamada, seçimler karşısında Trump’ı içtenlikle tebrik ettiklerini belirtilerek, “AB ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, özgürlük, insan hakları, demokrasi ve ortak pazar inancı gibi ortak değerlere dayanıyor. AB ve ABD, vatandaşlarımız ve dünyanın farklı noktalarındaki herkese barışı ve refahı sağlamak için yıllardır birlikte çalışıyor. Bugün, transatlantik ilişkilerimizi güçlendirmek hiç olmadığı kadar önemli. Yalnızca birlikte çalışarak, DEAŞ, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik tehdit, iklim değişikliği ve göç gibi zorluklarla mücadele ederken AB ve ABD olarak fark oluşturmaya devam edebiliriz. AB ve ABD stratejik ortaklığı, ortak çabamızdan enerji güvenliğinin arttırılmasına kadar oldukça geniş ve derin. Bizi güçlü kılan ve dayanıklı hale getiren bağları sağlamak için gösterilen hiçbir çaba arasında ayrım yapmamalıyız” dedi.

AB ve ABD arasındaki köprülerin sağlamlaştırılmasına vurgu yapılan açıklamada, “Avrupalılar, demokratik idealleri dünya çapında umut ışığı olan ABD’ye güveniyor. Dostlarımız ve müttefiklerimizle ortak yatırım yapmaya devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada Trump, AB-ABD Zirvesi için Avrupa’ya davet edildi.
 

Etiketler: Avrupa Birliği


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