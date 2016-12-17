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Avrupalı büyükelçiye tokat gibi cevap

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Suriyeli çocukların şartlarını soran AB büyükelçisi ile UNICEF’in Türkiye temsilcisine tokat gibi cevap verdi.

Avrupalı büyükelçiye tokat gibi cevap

17 Aralık 2016 17:36

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş Mahallesi’ne yapılan meydan ve kültür merkezi inşaatının temel atma töreninde konuşan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “Bizim büyük hayallerimiz ve büyük hedeflerimiz var. Kardeşlik duygularını her geçen gün güçlendiren bir anlayışımız var. Bu hedeflerimizden rahatsız olanlar, birlik beraberliğimizden rahatsız olan hainler ve üst akıllar, bu ülkenin birlik beraberliğine kast etmek için farklı tuzakları gündemimize getiriyorlar. Bugün yine bir kalleş terör hadisesi sonucu 13 gencimizi evladımızı kaybettik. 55 yaralımız var. Bunların 12’si yoğun bakımda, 6 evladımızın durumu ciddi. Rabbim şifa versin. Onlara inşallah sevdikleriyle beraber ömür sürmeyi nasip etsin” dedi.

Kardeşlik ve dayanışmanın daha da güçleneceğinin altını çizen Müezzinoğlu, “Yalnız 80 milyon için değil, mağdur ve mazlum bütün milletler için inadına huzur, barış ve adalet diyoruz. 5 -6 yıldır Suriye’de yüz binlerce insanın katledilmesine seyirci kalan ve medenî olduğunu iddia eden bir dünya var. İnsan hakları, hukuk, demokrasi, çağdaşlığı konuşurlar, ama hukuksuzluğun, insan katliamının en daniskasını yaparlar veya yaptırtırlar, sonra da seyrederler. Halep’te yaşanan dramın arkasında ne yazık ki medeniyim diyen dünyanın duyarsızlığı veya insanlığa olan ihaneti var. BM nerede diye sorduğumuzda ara ki bulasın. AB nerede diye sorduğumuzda ara ki bulasın. ABD nerede diye sorduğumuzda ara ki bulasın. İşte o çocukların, gençlerin, annelerin, yaşlıların, 10 binler, 100 binlerle insanın öldürüldüğü katliam organizasyonunda onları bulursunuz” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİYE TOKAT GİBİ CEVAP

Türkiye’nin daha çok huzur, barış ve kardeşlik demekten geri durmayacağını belirten Müezzinoğlu, “ 6 yıldır bu ülkede 3 milyon Suriyeli kardeşimizi kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Bugün için Türkiye’de 160 binin üzerinde Suriyeli anne doğum yaptı. Hiç bir Suriyeli anne, bizim annelerimizden daha farklı yerlerde doğum yapmadı. Aynı hastanelerde doğum yaptı. 160 binin üzerinde Suriyeli bebek bu topraklarda dünyaya geldi. Türk bayrağının altında büyüyecek ve insanlığa güzel örnek olmanın gereklerini yapacaklar. Hiç bir bebek bizimkilerden farklı muamele görmedi. Ama dün bir Avrupa Birliği ülkesinin büyükelçisi ve UNİCEF’in Türkiye temsilcisi ziyarete geldi. Türkiye’deki Suriyeli çocukların şartlarını konuşmak istediler. Onların şartlarını nasıl iyileştireceğimizi sordu. zor olmadığını söyledim. ’3 milyon Suriyeliyi Avrupa olarak paylaşalım, sonra hangi çocuğun ideal şartlarda olup olmadığını hep beraber ölçelim’ deyince renkleri attı. Suriyeli çocukların Türkiye’deki şartlarının ideal olması gibi ahlaksızca, hukuk dışı bir talebi Türkiye’den istiyorlar. 10 tane Suriyeli çocuğa bakmamış, aşısını yapmamış. Ama biz burada milyonlarca Suriyeliye bakıyoruz" dedi.

850 bin Suriyeli çocuğun 500 bininin eğitim gördüğünü anlatan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"350 bin Suriyeli çocuk eğitimden mahrum. Siz bir tane okul, bir derslik, 10 öğretmen finanse ettiniz mi? Yok. Peki ideal şartların olmasını sorgulama hakkını nasıl buluyorsunuz kendinizde? Bu medeniyim diyen batı iki yüzlü değil çok yüzlü. İşine geliyor, insan hakları ve hukuk diyor. İşine geliyor, çocuk hakları diyor. Senin yapıp yapmadığına bakarım. Hadi oradan deyip, biz işimize devam edeceğiz. İnsani vicdanımızla dünyanın karşısında başımız dik, alnımız açık duracağız. Onlara ders verecek kadar metin, ferasetli, cesur, asil bir millete sahibiz” şeklinde konuştu.

Şimdi 10 binlerle Haleplinin de geleceğini belirten Müezzinoğlu, “Halep’te katliam işliyorlar. Mağdur ve mazlumların kurtarılmasına bile seyirci kalıyorlar. Orada konvoylara ateş edilen gruplara her türlü desteği veriyorlar. Orada insanlık suçu işliyorlar. İnşallah bunları aşacağız” dedi.

Etiketler: ab büyükelçisi ile UNICEF Türkiye temsilcisi, suriyeli çocuklar, tokat gibi cevap verdi


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