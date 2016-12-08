İsveç Sol Parti Başkanı ve Milletvekili Jonas Sjöstedt, İsveç Sol Parti Başkanı Lotta Johnsson Fornarve, Danimarka Kızıl-Yeşil İttifak Parti Sözcüsü ve Milletvekili Pernille Skipper, Danimarka Kızıl-Yeşil Partisi Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Anne Rehder, Finlandiya Sol İttifak Parti Başkanı ve Milletvekili Li Andersson, Finlandiya Sol İttifak Parti Genel Sekreteri Mia Haglund, Norveç Sosyalist Sol Parti Başkanı ve Milletvekili Audun Lysbakken ve Norveç Sosyalist Sol Parti Basın Sorumlusu Siri Gjortz’dan oluşan Avrupa heyeti ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Sibel Yiğitalp, Hasip Kaplan, Celal Doğan ve parti temsilcileri Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’ı ziyaret etmek için cezaevine geldi.

Cezaevi yolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan heyet arasında bulunan Türk parlamenterler izinleri olması nedeniyle cezaevine alınırken, yabancı parlamenterlerin ise Adalet Bakanlığından izinleri olmadığı gerekçesiyle girişlerine izin verilmedi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Sibel Yiğitalp, Hasip Kaplan ve Celal Doğan, jandarma ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne giriş yaptı.