Avrupalılar Anadolu'dan mı göç etti?

Medeniyetin kuruluşundan bu yana ilk insan toplulukları arasında kültürel ve genetik bağların araştırıldığı "Medeniyetin Adımları" isimli bir belgesel çekildi. Belgeseli çeken Nuray Karadeniz, Anadolu'da yaşayan ilk insanların ve gittiği yerlerin izlerini sürdü. Bu araştırmanın sonucu Karadeniz'i Ankara ODTÜ Üniversitesi bünyesindeki Antik DNA Araştırma Merkezi'ne götürdü. Nuray Karadeniz, merkezin başında olan Doç. Dr. Mehmet Somel'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişilik akademisyen heyetinin hazırladığı "Anadolu'daki İlk Çiftçilerin Demografik Gelişimi" makalesine ulaştı. Makalede, Avrupa'ya giden ilk yerleşik düzen insanının Anadolu'dan gittiği iddia ediliyor.

“Medeniyetin Adımları” isimli belgesel hakkında bilgi veren Nuray Karadeniz, “İlk önce kronolojik sıraya göre Anadolu’da yerleşik sıraya geçmenin izlerini takip ettik. Geçmişte Anadolu topraklarında yaşamış, oranın ilk sahipleri dediğimiz insanlar ile bir akrabalığımız var mı? Bu sorumuzun yanıtını Ankara ODTÜ Üniversitesi'nde Antik DNA Araştırma Merkezi başında Doç. Dr. Mehmet Somel var. Biz belgeseli çekerken yolumuz o merkeze düştü. Mehmet Somel hocanın da aralarında bulunduğu bir çalışma yapıldı ve makale yayınlandı. Makalede şöyle ilginç bir sonuca ulaşmışlar; Avrupa'ya giden ilk yerleşik düzen insanının Anadolu'dan gittiği sonucuna ulaşmışlar. Yani Avrupalıların Anadolu'dan gittiği sonucuna ulaşılmış, Anadolu insanı Avrupalının ataları belki de. Bu bir makale ile yayınlanmış araştırma sonucudur" dedi.

Ahmet Faruk Sarıkoç