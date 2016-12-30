Yeni yıla sayılı saatler kala herkes yeni yıla nerede gireceğini planını yapmaya başladı. Pek çok tur firması Avrupa’ya çok cazip yılbaşı paketleri sunuyor. Ancak Avrupalılar Noel ve Yılbaşı tatilinde tercihini Türkiye’den yana kullanıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Estetik ve Saç Ekiminde Türkiye’nin yetkin isimlerinden Songül Alcı, “Ülkemiz estetikte, saç ekiminde, sağlık ve güzellikle ilgili birçok alanda yaptığı başarılı çalışmalarla dünyanın önemli ülkelerinden biri konumuna geldi. Dolayısıyla Dünyanın dört bir yanından insanlar saç ekimi, estetik ve sağlık için ülkemizi tercih ediyor. Bu da sağlık turizmi kapsamında ekonomimize önemli katkı sağlıyor. Bu yıl Noel tatilini fırsat bilen Avrupalıların hem tatil yapmak hem de güzelleşmek için bu dönemi ülkemizde geçirmeyi tercih ettiklerini gözlemliyoruz. Özellikle Almanlar şu dönemlerde saç ekimi için yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

Yaşanan olumsuz olaylar ve terör saldırılarının yabancıların ayağının kesmediğine değinen Songül Alcı,” Ülke olarak zor bir sınavdan geçiyoruz ancak biz millet olarak tarihte de yakın geçmişte de bu sınavları hep başarı ile verdik, vermeye devam ediyoruz. Yaşanan olumsuz olaylar ve terör olaylarından dolayı, yabancıların özellikle de Avrupalıların ülkemize gelmediği ya da gelmek istemediği gibi bir kanı var. Ancak Türkiye’nin en büyük şehirlerinde de şubeleri olan önemli bir merkez olarak yıllardır sağlık turizmine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok uzun yıllardır bu alanda yaptığım yöneticilik ve çalışmalarla geçmişteki ve günümüz sağlık turizmi sürecini rahatlıkla değerlendirebiliyorum. Avrupalılar ve genel ifade ile yabancılar bu süreçte ülkemize akın akın geliyor ifadesini kullanamayız. Ancak insanlar gelmekten vazgeçti ya da gelmemeyi tercih ediyor gibi bir ifade de doğru değil. Güvenlik sorunu dünyanın her yerinde var maalesef ve en kısa zamanda bu sorunun çözülmesini umut ediyoruz. Biz Avrupalılarla da aynı şeyi konuşuyoruz, aynı temennilerde bulunuyoruz. Noel tatili ve yılbaşı dolayısı ile oldukça iyi sayıda Avrupalı ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz. Aralık ayında özellikle Alman misafirlerimiz çok yoğundu. Ne siyaset ne de terör Evrensel olan sevginin ve önüne geçemiyor. Onlar da bu tehdidin sadece Türkiye’de olmadığının çok farkındalar. Yeni yılda dostluk ve evrensel barış temennileri ile ayrılıyorlar ülkemizden. Birçoğu da tarihi ve kültürel güzelliklerimize hayran kaldıklarını belirterek ilk fırsatta tekrar gelmek istediklerini dile getiriyor. Kısacası Avrupalı dostlarımızda da ortak kanımız sevgi ve dostluk üzerine” şeklinde konuştu.