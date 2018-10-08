Avrupa'nın aşırı sağ haritası genişliyor

Bu partilerin son seçimlerde elde ettikleri oy oranları 'tehlikeli yükseliş'e işaret ediyor. İşte o partilerin aldıkları yüzdelik oy oranları:

∂ (İsviçre) Halk Partisi: 28

∂ (Avusturya) Özgürlük Partisi: 26

∂ (Danimarka) Halk Partisi: 21

∂ (Macaristan) Jobbik Partisi: 19

∂ (Finlandiya) Finliler Partisi: 18

∂ (İsveç) İsveç Demokratları: 17.6

∂ (İtalya) Lig Partisi: 17.4

∂ ( Fransa) Ulusal Toplanma Partisi: 13

∂ (Hollanda) Özgürlük Partisi: 13

∂ (Almanya) Altarnatif Partisi: 12.6

∂ (Çekya) Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi: 11

∂ (Bulgaristan) Birleşik Vatanseverler Partisi: 9

∂ (Slovakya) Bizim Slovakyamız Partisi: 8

∂ (Yunanistan) Altın Şafak Partisi: 7