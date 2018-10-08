Avrupa'nın aşırı sağ haritası genişliyor

Bu partilerin son seçimlerde elde ettikleri oy oranları 'tehlikeli yükseliş'e işaret ediyor. İşte o partilerin aldıkları yüzdelik oy oranları:
∂ (İsviçre) Halk Partisi: 28
∂ (Avusturya) Özgürlük Partisi: 26
∂ (Danimarka) Halk Partisi: 21
∂ (Macaristan) Jobbik Partisi: 19
∂ (Finlandiya) Finliler Partisi: 18
∂ (İsveç) İsveç Demokratları: 17.6
∂ (İtalya) Lig Partisi: 17.4
∂ ( Fransa) Ulusal Toplanma Partisi: 13
∂ (Hollanda) Özgürlük Partisi: 13
∂ (Almanya) Altarnatif Partisi: 12.6
∂ (Çekya) Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi: 11
∂ (Bulgaristan) Birleşik Vatanseverler Partisi: 9
∂ (Slovakya) Bizim Slovakyamız Partisi: 8
∂ (Yunanistan) Altın Şafak Partisi: 7