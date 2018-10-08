İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Avrupa'nın aşırı sağ haritası genişliyor

Avrupa'nın aşırı sağ haritası genişliyor
Avrupa'nın aşırı sağ haritası genişliyor

Avrupa Birliği'nin geleceğini tehdit eden aşırı sağcı partiler, iktidarı zorlar hâle geldi.

Bu partilerin son seçimlerde elde ettikleri oy oranları 'tehlikeli yükseliş'e işaret ediyor. İşte o partilerin aldıkları yüzdelik oy oranları:

∂ (İsviçre) Halk Partisi: 28
∂ (Avusturya) Özgürlük Partisi: 26
∂ (Danimarka) Halk Partisi: 21
∂ (Macaristan) Jobbik Partisi: 19
∂ (Finlandiya) Finliler Partisi: 18
∂ (İsveç) İsveç Demokratları: 17.6
∂ (İtalya) Lig Partisi: 17.4
∂ ( Fransa) Ulusal Toplanma Partisi: 13
∂ (Hollanda) Özgürlük Partisi: 13
∂ (Almanya) Altarnatif Partisi: 12.6
∂ (Çekya) Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisi: 11
∂ (Bulgaristan) Birleşik Vatanseverler Partisi: 9
∂ (Slovakya) Bizim Slovakyamız Partisi: 8
∂ (Yunanistan) Altın Şafak Partisi: 7

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.